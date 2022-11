Rot-Weiß Oberhausen kam am Freitagabend gegen den 1. FC Bocholt nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinaus. RWO spielte 35 Minuten in Unterzahl.

Neun Minuten sah es am Freitagabend so aus, als könne Rot-Weiß Oberhausen einen Rückstand gegen den 1. FC Bocholt in einen Sieg verwandeln. Doch dann geriet RWO in Unterzahl. Am Ende einer intensiv geführten Partie mussten sich die Hausherren am 17. Spieltag der Regionalliga West mit einem 1:1 begnügen, für die Gäste war es ein Big Point im Abstiegskampf.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphasen im Stadion Niederrhein – RWO hatte einem Heimrechttausch zugestimmt – gab es die ersten Chancen. Die Gäste hatten die erste Gelegenheit durch Malek Fakhro, doch Daniel Davari reagierte stark (14.). Nur eine Zeigerumdrehung später zogen die Hausherren nach: Tanju Öztürks Kopfball nach einer Ecke ging nur knapp drüber (15.).

Oberhausen wurde in der Folge etwas aktiver, Leroy-Jacques Mickels – einmal aus 18 Metern und einmal nach starker Vorarbeit von Öztürk – hatte gleich zwei Abschlussmöglichkeiten, ehe Anton Heinz nach einem Abwehrfehler frei vorm Tor knapp verpasste (36.). RWO hatte die Chancen, aber das Tor schoss der 1. FC Bocholt. Nach einer butterweichen Flanke von Marcel Platzek köpfte Fakhro aus kurzer Distanz zur Führung ein (42.).

RWO: Davari - Winter, Wentzel, Klaß, Fassnacht - Ngyombo (46. Lunga), Holthaus - Mickels (90+2 Donkor), März (61. Propheter), Heinz (46. Dorow) - Öztürk Davari - Winter, Wentzel, Klaß, Fassnacht - Ngyombo (46. Lunga), Holthaus - Mickels (90+2 Donkor), März (61. Propheter), Heinz (46. Dorow) - Öztürk 1. FC Bocholt: Wickl - Beckert, Hanraths, Goralski, Obst - Bulga (64. Akritidis), Ribeiro, Abel (87. Grund), Lorch (89. Wakamiya) - Platzek, Fakhro (84. Mvibudulu) Tore: 0:1 Fakhro (41.), 1:1 Mickels (47.) Gelbe Karten: Klaß - Bugla, Abel, Beckert, Akritidis Gelb-Rot: Klaß (56.) Zuschauer: 2.625 Schiedsrichter: Alexander Schuh

Nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste beinahe ihre Führung verdoppelt. Marvin Lorch hatte die Oberhausener Defensive in die Bredouille gebracht und fast ein Eigentor erzwungen, der Ball ging jedoch daneben. Quasi im Gegenzug kam es zum Ausgleich. Die eingewechselten Jan-Lucas Dorow und Kelvin Lunga erspielten eine Chance, Letzterer traf den Pfosten und Mickels verwertete aus kurzer Distanz den Abpraller – 1:1 (48.).

Auf Jubel folgte Frust: Nico Klaß holte sich nach einem Foul an Fakhro kurz vor dem Strafraum Gelb-Rot ab (55.). Der Freistoß brachte keine Gefahr, RWO war allerdings fortan in Unterzahl und fand in der Offensive nun kaum noch statt.

Doch auch der 1. FC Bocholt ging nicht voll auf Sieg. Fakhro hatte nach einem abgeblockten Distanzschuss von Abel zwar die Chance zum 2:1, schloss jedoch zu überhastet ab. Es blieb beim letztendlich leistungsgerechten 1:1.

RWO (8. Platz) tritt weiter auf der Stelle, während der Aufsteiger vorerst auf Rang 13 klettert.