Regionalliga: Schalke II kann in letzten Partien auf Sané und Heekeren bauen

Zwei Schalke-Spieler, die zuletzt bei den Profis im Kader standen, werden keinen Urlaub machen, dafür Schalke II in der Regionalliga unterstützen.

Fünf Partien stehen für die U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West noch an.

Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach (Freitag, 18. November, 14 Uhr), dann das Nachholspiel gegen Preußen Münster (Mittwoch, 23. November, 18 Uhr), beim SV Straelen (Samstag, 26. November, 14 Uhr), zuhause gegen die U21 des 1. FC Köln (Freitag, 2. Dezember, 14 Uhr) und beim SV Lippstadt (Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr).

Und wie der Verein mitteilte, wird ein Duo dabei sein, das auf seinen Urlaub verzichtet. Die Schalker verkündeten via Twitter, dass die Youngster Sidi Sané, Justin Heekeren bei der U23 trainieren und nicht - wie der Rest des Profikaders - in den Urlaub gingen.

Die "Bild" meldet nun, dass das auch für Mehmet Aydin gilt. Die drei Spieler sollen auch bei der U23 zum Einsatz kommen und wichtige Spielpraxis sammeln. Denn Heekeren (in dieser Saison bislang elf Einsätze in der Regionalliga) und Sané (neun Einsätze, sieben in der Regionalliga, einen im DFB-Pokal und einen Kurzeinsatz in der Bundesliga gegen Bayern München) sind noch nicht so zum Zug gekommen.

Was auch für Aydin gilt (13 Partien, sieben in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal, vier in der Regionalliga), wobei er in der Bundesliga meist als Einwechselspieler zum Zug kam. Allerdings wird Aydin nach WAZ-Informationen nicht in der U23 spielen, da er sich doch im Urlaub befinden soll.

Bei den anderen beiden Kickern soll es eine Situation geben, wo es nur Gewinner gibt. Die U23, die in der Regionalliga eine richtig gute Rolle spielt, kann weiter verstärkt werden und die Spieler erhalten die Praxis, die sie näher an die Profimannschaft von Trainer Thomas Reis heranbringt.

Denn sollte das Nachholspiel gegen Spitzenreiter Preußen Münster gewonnen werden, stünde Schalke auf Platz drei, nur vier Punkte hinter dem SCP. Unmöglich ist das nicht, als die Partie beim ersten Versuch abgebrochen wurde (wegen eines Gewitters), führte Schalke mit 1:0.