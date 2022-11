RWO: Nach Roter Karte - So lange muss Zehn-Tore-Stürmer pausieren

Rot-Weiß Oberhausen muss auch am Freitagabend gegen Bocholt ohne seinen Top-Stürmer auskommen. Das Strafmaß für Kreyers Rote Karte aus dem Wattenscheid-Spiel ist nun bekannt.

Nachdem Sven Kreyer beim Auswärtsspiel von Rot-Weiß Oberhausen in Wattenscheid (1:1) die Rote Karte gesehen hatte, wurde nun das Strafmaß bekanntgegeben.

Das WDFV-Sportgericht entschied nun, unter Vorsitz des stellvertretenden Vorsitzenden des Sportgerichts Nils Wille, auf eine Sperre von zwei Spielen wegen unsportlichen Verhaltens.

Damit darf Kreyer beim Rückrundenauftakt gegen Alemannia Aachen wieder auf dem Platz stehen und verpasste nur die Begegnung gegen Wiedenbrück (1:0). Zudem wird er am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den 1. FC Bocholt Trainer Mike Terranova nicht zur Verfügung stehen.

Der 31-Jährige traf in der laufenden Spielzeit in 13 Begegnungen satte zehnmal ins Schwarze und ist Oberhausens Top-Torjäger. In der Torjägerliste der Regionalliga West liegt aktuell nur Viktor Maier (SV Lippstadt 08) vor Kreyer. Maier kommt auf 14 Treffer. Hinter Maier und Kreyer liegen Malek Fakhro (1. FC Bocholt) und Semir Telalovic (Borussia Mönchengladbach II) mit je neun Buden.