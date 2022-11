RL West: So lief der 16. Spieltag am Samstag

Der WSV gewinnt das Spitzenspiel gegen Münster, Rödinghausen verpasst wie Aachen den Anschluss. Dramatischer Sieg für die SG Wattenscheid 09.

Der Wuppertaler SV macht den Aufstiegskampf wieder spannend. Durch den 1:0-Sieg beim SC Preußen Münster arbeiteten sich die Bergischen wieder ran. Der SV Rödinghausen konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen und unterlag ebenfalls gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:1. Cagatay Kader traf erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zum Sieg für die kleinen Fohlen.

Münster steht somit also nur noch drei Punkte vor Gladbach II und vier Punkte vor Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter waren bereits am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 nur zu einem 0:0 gekommen. Die Spieler und Verantwortlichen um Trainer und Sportdirektor Helge Hohl können sich nun also doppelt ärgern, die Gelegenheit, an die Preußen ranzurücken, liegengelassen zu haben.

RWO beendete derweil seine Sieglos-Serie und fuhr gegen den SC Wiedenbrück einen 1:0-Sieg ein.

Der SV Straelen hängt weiter am Tabellenende fest. Der Tabellenletzte von der niederländischen Grenze unterlag beim SV Lippstadt mit 1:3. Max Fischer (10.) und Viktor Maier (65., verwandelter Elfmeter und 90.) trafen für die Gastgeber, Yamada schaffte eine Viertelstunde vor dem Ende nur den Anschlusstreffer. Der Rückstand auf den Vorletzten beträgt nun fünf Punkte.

Die SG Wattenscheid hat ihr Gastspiel beim 1. FC Düren auf dramatischste Art mit 2:1 gewonnen. Dabei sah die Elf von Trainer Christian Britscho lange Zeit nach dem Verlierer aus. Vincent Geimer hatte die Dürener nach 19 Minuten in Führung gebracht. Es dauerte bis in die zweite Minute der Nachspielzeit, ehe Wattenscheid die Dürener Defensive durchbrechen konnte. Und wie.

Dennis Knabe-Lerche sorgte nämlich erst für den Ausgleichstreffer in der 92. Minute, drei weitere Minuten später markierte er gar den 2:1-Siegtreffer. Somit ist immerhin der letzte Platz erst einmal in weite Ferne gerückt. Der Rückstand auf Platz 14 beträgt immerhin nur noch sechs Punkte. Das waren schon deutlich mehr.

Der 1. FC Bocholt hat die Wiedergutmachung für das 2:8 gegen Schalke II in der vergangenen Woche verpasst und kam erneut unter die Räder. Der 1. FC Kaan-Marienborn besiegte die Elf von Trainer Marcus John mit 3:0. Markus Pazurek (16.), Daniel Hammel (45.), Mats Scheld (47.) trafen für den Aufsteiger. Die "Schwatten" stehen nun aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich zum 1. FC Köln II auf dem ersten Abstiegsplatz.

Fortuna Düsseldorfs zweite Mannschaft hat Rot Weiss Ahlen derweil eine Lehrstunde erteilt. Die Landeshauptstädter schossen die Wersestädter mit 5:0 aus dem Stadion. Schon nach sechs und neun Minuten brachten Nicolas Hirschberger und Niko Vukancic die Fortuna in Führung. Robin Bird (24.) erhöhte auf 3:0. Nach der Pause stellten Vukancic (63.) und Kevin Brechmann (78.) den 5:0-Endstand her.

Bereits am Donnerstagabend hatten sich Fortuna Köln und die U21 des 1. FC Köln mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.