Nach vier Siegen in Serie holte Aachen bei Schalke II nur einen Punkt. Ist der Angriff auf Preußen Münster nur verschoben?

Alemannia Aachen hat nach zuvor vier Siegen in Serie gegen die U23 des FC Schalke 04 vor 1.100 Zuschauern am Freitagabend im Gelsenkirchener Parkstadion nur 0:0 gespielt. Durch das Unentschieden hat die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga West es verpasst, den Spitzenreiter Preußen Münster weiter unter Druck zu setzen.

Bei einem Sieg wären die Kaiserstädter bei zwei ausgetragenen Partien mehr zunächst bis auf zwei Zähler an Münster herangerückt. "Die unzufriedenen Gesichter nach dem Spiel zeigen die Gier, die die Mannschaft in den letzten Wochen entwickelt hat. Es war eher betrübte Stimmung, statt Freude. Es ist klar, dass nach fünf Siegen, davon vier in der Liga, das Anspruchsdenken gestiegen ist", wusste Aachens Trainer Helge Hohl den Punkt nicht richtig einzuschätzen.

Andererseits sei Schalke der erwartet spielstarke Gegner gewesen, das Ergebnis gerecht. "Beide Mannschaften hatten Chancen zum Sieg gehabt und wer das erste Tor erzielt hätte, wäre wohl als Sieger vom Platz gegangen", meinte Hohl.

Dennoch sei das Ergebnis kein Rückschlag. Hohl: "Es ist sehr, sehr eng in der Tabelle. Wir wollen gucken, dass wir uns inhaltlich steigern, dann kommen auch die Ergebnisse." Vor den Samstagsspielen bleibt Aachen erstmal Tabellenzweiter.

Bei aller Euphorie müsse man auch die Kirche im Dorf lassen. "Hätten wir die vier Spiele in Serie nicht gewonnen, dann wären wir irgendwo im unteren Mittelfeld", erklärt Hohl.

"Aktuell entscheiden immer ein, zwei Spiele, in welche Richtung es geht. Man muss also immer wachsam bleiben." Dennoch habe die Mannschaft durch die letzten Erfolge nun Lunte gerochen: "Wir wollen uns jetzt bis zur Winterpause auch irgendwo oben festsetzen. Das ist das Ziel."

Helfen sollen dabei die Fans, die das Auswärtsspiel auf Schalke zu einem Heimspiel umfunktioniert haben. Sie stellten 800 der 1.110 Besucher des Spiels.

"Wahnsinn! Wenn mehr Karten hätten verkauft werden dürfen, dann wäre auch die doppelte Anzahl gekommen", lobte Hohl die Fans.

"Die Euphorie ist einfach Wahnsinn aktuell. Die trägt uns auch und die kriegen wir auch mit. Nächste Woche gegen Kaan-Marienborn wird die Hütte wieder voll sein und dann werden wir wieder Vollgasfußball zeigen."

Zuvor sollen seine Jungs, die durch das Freitagspiel den Auftakt am 11.11. verpasst haben, ordentlich Karneval feiern. Dafür hat Hohl seinen Spielern am Wochenende einen Tag frei gegeben.