Die Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Bochholt haben für den 17. Spieltag das Heimrecht getauscht. Außerdem wird RWO das Niederrheinpokal-Viertelfinale erst im neuen Jahr ausspielen.

Das Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1.FC Bocholt am 17. Spieltag wird nicht wie geplant in Bocholt stattfinden, da die Gigaset Arena nicht zur Verfügung steht. RWO ist der Bitte des 1. FC Bocholt nachgekommen, das Heimrecht zu tauschen. Die Partie findet nun am Freitag, 18. November 19.30 Uhr, im Stadion Niederrhein statt. Das Rückspiel am 34. Spieltag wird folglich in Bocholt statt in Oberhausen ausgetragen, RWO beendet die Saison dadurch auswärts. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Das war es noch nicht mit den Terminplanungen für die Oberhausener. Das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den Bezirksligisten ASV Mettmann steht an und wird laut Vereinsmitteilung nicht mehr im Jahr 2022 statt finden. Über die zeitgenaue Ansetzung im nächsten Jahr wird noch informiert.

RWO trifft auf Wiedenbrück

An diesem Wochenende läuft für RWO alles wie geplant. Das Team von Trainer Mike Terranova empfängt am Samstag, 12. November um 14 Uhr, den SC Wiedenbrück im Stadion Niederrhein.

Rot-Weiß Oberhausen empfiehlt wegen der geänderten Verkehrsführung und aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Tabellenachte der Regionalliga West informierte wie folgt: "Hierfür hat die STOAG einen Bus-Shuttle-Service vom Bahnhof Sterkrade und dem Hauptbahnhof eingerichtet.

Los geht es vom Hauptbahnhof ab 12:30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die letzte Abfahrt erfolgt um 13:45 Uhr. Vom Bahnhof Sterkrade geht es ebenfalls ab 12:30 Uhr im 30-Minuten-Takt in Richtung Stadion. Hier erfolgt die letzte Abfahrt um 13:30 Uhr.

Zusätzlich steht der P+R-Parkplatz an der Werthfeldstraße in Osterfeld zur Verfügung. Von dort pendeln die Busse der STOAG ab 12:30 Uhr im 15-Minuten-Takt mit Halt am Stadion und zusätzlichem Halt am Parkplatz P4. Hier ist die letzte Abfahrt um 13:45 Uhr."