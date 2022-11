Jena: 99-maliger Bundesligaspieler übernimmt Traineramt - Sportchef wechselt in die 2. Liga

Der FC Carl Zeiss Jena hat nur wenige Tage nach der Entlassung seines bisherigen Cheftrainers einen neuen Mann präsentiert. Es handelt sich um einen ehemaligen Bundesligaspieler.

Nach der Freistellung von Andreas Patz als verantwortlicher Trainer des Regionalliga-Nordost-Klubs FC Carl Zeiss Jena - RevierSport berichtete - wird bis zum Ende der Hinrunde Henning Bürger das Traineramt interimistisch bekleiden.

Nach einem tollen Saisonstart und 13 Punkten aus fünf Spielen blieb Carl Zeiss zuletzt in acht Spielen sieglos - fünf Remis, drei Niederlagen. Am Samstag gab es eine 1:2-Niederlage in Meuselwitz.

Jena liegt zehn Punkte hinter dem angepeilten Tabellenplatz eins zurück. Patz musste gehen, unter Bürger soll es nun besser laufen.

Der 52-jährige Fußballlehrer, der bereits in der Zweitligasaison 2007/2008 beim FCC an der Seitenlinie stand und später mit den Zweitvertretungen von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg weitere Trainerstationen hatte, leitete schon am Montag das Training.

In seiner aktiven Laufbahn absolvierte Henning Bürger unter anderem 177 Spiele in der 2. Bundesliga und 99 Begegnungen in der 1. Bundesliga. Er stand bei Klubs wie FC St. Pauli, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, 1. FC Saarbrücken und auch beim FC Schalke 04 (Saison 1991/1992( unter Vertrag.

Henning Bürger: "Es ist ganz sicher keine einfache Situation, in der gute, gemeinsame Entscheidungen gefragt sind. Dafür braucht es Zeit, und ich bin gern bereit, hierbei meinen Beitrag zu leisten. Natürlich ist die sportliche Situation angespannt. Aber dennoch freue ich mich auf die Arbeit mit den Spielern und dem Trainer- und Betreuerteam, mit dem wir nun unsere Mannschaft auf das Spiel am Freitagabend gegen den BAK vorbereiten werden."

Carl Zeiss Jena: Sportchef schließt sich dem SSV Jahn Regensburg an

Der personelle Wirbel geht beim FC Carl Zeiss Jena weiter. Nach der Freistellung von Trainer Andreas Patz und der Verpflichtung von Interimstrainer Henning Bürger verlässt Sportdirektor Tobias Werner den Klub.

Das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. Werner habe um die Auflösung seines Vertrages gebeten, um sich ab 1. Dezember „einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen“. Nach Medienberichten wird der 37-Jährige noch in diesen Tagen als neuer Sport-Geschäftsführer beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg vorgestellt.