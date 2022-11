Regionalliga Nord: Diese zwei Ex-Bochumer wirbeln die Regionalliga-Nord auf

Der Führende der Torjägerliste in der Regionalliga-Nord ist für VfL-Fans kein Unbekannter - und auch der Ranglisten-Dritte kickte schon in Bochum.

Während in der Regionalliga West Sven Kreyer mit 10 Toren an der Spitze der Torjägerliste steht, hat der Führende in der Regionalliga Nord bereits zwölfmal ins Schwarze getroffen. Die Rede ist von Moritz Göttel. Der 29-Jährige geht aktuell für den VfB Borussia 06 Hildesheim auf Torejagd und das ganz schön erfolgreich.

Neben zwölf Toren gelangen dem Mittelstürmer auch schon drei Vorlagen. Sein bestes Spiel bestritt er sicherlich am 2. Spieltag als er beim 3:2-Sieg gegen Teutonia Ottensen alle drei Tore erzielte. Trotz der Tore von Göttel steht Hildesheim aktuell nur auf dem 11. Tabellenrang.

Und auch im Ruhrgebiet ist der Angreifer kein Unbekannter. In der Saison 2013/14 wechselte er damals vom VfB Babelsberg in die Nachwuchsakademie des VfL Bochum. In der zweiten Mannschaft des VfL gelangen dem gebürtigen Braunschweiger in 30 Einsätzen sechs Tore und eine Vorlage. Auch in der darauffolgenden Saison schnürte Göttel die Fußballschuhe noch für die Bochumer. Und diese Spielzeit sollte noch erfolgreicher für ihn werden.

In 31 Begegnungen traf er sechsmal und legte sechs weitere Treffer auf. Zur Spielzeit 2015/16 wechselte Göttel dann zum TSV Steinbach Haiger. Ganz freiwillig war dieser Wechsel damals allerdings nicht, denn der VfL Bochum meldete seine zweite Mannschaft damals vom Spielbetrieb ab. Aus „rein sportlichen Gründen" lautete die damalige Begründung des früheren VfL-Sportvorstands Christian Hochstätter.

Auch Göttels-Konkurrenz war schon in Bochum

Göttel spielte anschließend weiter in der Regionalliga und nahm mit dem VfL Elversberg zweimal an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga teil, scheiterte aber beide Male. Über erneut Steinbach Haiger und Rot-Weiß Koblenz ging es dann in der Saison 2021/22 zu Borussia Hildesheim, wo er aktuell in der vielleicht besten Form seiner Karriere ist.

Neben Göttel sorgt ein weiterer Ex-Bochumer für Tore in der Regionalliga-Nord. Alexander Neumann spielt aktuell beim SV Drochtersen/Assel und liegt mit zehn geschossenen Toren auf dem 3. Rang der Torjägerliste, hinzu kommen zwei Vorlagen. Auch der heute 33-Jährige spielte für den VfL in der Regionalliga-West. In der Saison 2010/11 stand Neumann 27-Mal auf dem Platz und erzielte sechs Tore.