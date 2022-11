Hoffenheim U23: Spieler von Vincent Wagner an Leukämie erkrankt

Schlimme Nachrichten für die U23 der TSG Hoffenheim um Cheftrainer Vincent Wagner. Innenverteidiger Hubert Mbuyi-Muamba ist an Leukämie erkrankt.

„Wir stehen hinter dir! Nous sommes derrière toi!“, heißt es in der Pressemitteilung der TSG 1899 Hoffenheim. Der Ruf nach Zusammenhalt richtet sich dabei an U23-Spieler Hubert Mbuyi-Muamba. Der Franzose erfuhr vor wenigen Tagen, dass er an Leukämie erkrankt ist. Für das Team um Ex-RWE-U19-Coach Vincent Wagner ein großer Schock.

Mbuyi-Muamba befindet sich nun zur Behandlung in Frankreich. Jens Rasiejewski, sportlicher Leiter der TSG-Akademie, betont über die Vereinsmedien: „Wir werden unseren Spieler unterstützen, wo immer dies möglich sein wird.“

Der 19-Jährige kickte von 2016 bis zum Sommer 2021 in der Jugend von Paris St. Germain. Von dort wechselte er dann nach Hoffenheim. In dieser Saison kam der 1,90 Meter große Innenverteidiger erst zu einem Kurzeinsatz in der U23 der TSG und fällt nun auf unbestimmte Zeit aus.

Team widmet Mbuyi-Muamba Sieg gegen Trier

Die Teamkollegen des Kongolesen, der in Frankreich geboren ist, setzten bereits am vergangenen Dienstag ein Zeichen: Sie widmeten ihm den 6:1-Sieg im Regionalliga-Spiel gegen Eintracht Trier und schickten ihm mit einem Foto, auf dem sie das Trikot von Mbuyi-Muamba in die Höhe hielten, Grüße und Genesungswünsche nach Frankreich.

Wagner-Team mit starker Saison

Die Nachricht trübt die sonst bisher gute Stimmung im Team von Trainer Wagner. Nach zuletzt vier Siegen in Folge steht die TSG mit 26 Punkten aus 14 Spielen auf einem starken dritten Tabellenplatz. Mit 34 geschossenen Toren bildet Hoffenheim außerdem die zweitstärkste Offensive der Liga. Nur der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger hat mit 37 Tore öfter ins Schwarze getroffen.

Auch mit der TSG schwebt Wagner nun also auf einer Erfolgswelle. Schon mit der U19 von Rot-Weiss Essen war Wagner äußerst erfolgreich. Neben einem starken 6. Platz in der Liga holte Wagner im vergangenen Jahr mit der Nachwuchsmannschaft von RWE den U19-Niederrheinpokal.