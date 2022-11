1. FC Bocholt: Großes Interesse an Schalke-II-Spiel - Platzek muss "gebremst" werden

Der 1. FC Bocholt trifft am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf die U23-Mannschaft des Bundesligisten FC Schalke 04. Es herrscht großes Fan-Interesse an dem Spiel.

Aktuell dürfen 2776 Zuschauer die Regionalliga-West-Begegnungen am altehrwürdigen Hünting in Bocholt besuchen. Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird es voll im Stadion.

Der 1. FC Bocholt hat 1500 Karten im Vorverkauf absetzen können. Insgesamt erwartet der Verein über 2000 Zuschauer gegen den FC Schalke 04.

Nach dem 1:0-Überraschungssieg beim SV Rödinghausen wollen die "Schwatten" nachlegen und das nächste Top-Team besiegen.

"Wir sind natürlich super zufrieden, dass wir in Rödinghausen, auswärts, so einen Coup landen konnten. Dass wir Tim Winking verloren haben, ist natürlich schade. Tim ist am Donnerstag operiert worden und alles ist gut verlaufen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut und er wird am Montag oder Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen. Wir haben uns jetzt eine gute Ausgangslage erarbeitet und wollen unsere gute Heimbilanz ausbauen", sagt Marcus John vor dem Duell gegen die U23 der Königsblauen.

Marcel Platzek hat am Donnerstag mittrainiert und wir wollen ihn langsam aufbauen. Aber, wer ihn kennt, der weiß, dass das nicht geht (lacht). Das hat am Donnerstag zwei Minuten gedauert, dann kam "Platzo" und sagte, dass alles in Ordnung sei und es doch geht. Aber ich muss ihn bremsen. In zwei Wochen könnte er wieder ein Thema sein Marcus John

Dass das keine leichte Aufgabe ist, weiß natürlich auch der Bocholter Erfolgstrainer. Seine Bilanz: Zehn Spiele, fünf Siege, drei Remis, zwei Niederlagen, das macht einen Punkteschnitt von 1,8 Zählern pro Partie.

John: "Wir wissen auch, dass Schalke eine gute Mannschaft hat. Sie sind in der Auswärtstabelle Tabellenführer. In der Videoanalyse ist mir aufgefallen, dass sie viele Dinge richtig gut, aber auch anders als die übrigen Mannschaften machen. Uns erwartet ein spannendes Regionalligaspiel gegen eine top U23-Mannschaft."

Aktuell muss der 48-Jährige, der in Bocholt Chefcoach und Sportdirektor in Personalunion ist, noch auf einige gestandene Spieler verzichten.

Innenverteidiger Gino Windmüller, Kapitän Tim Winking und Ersatztorwart Jona Scholz sind in diesem Kalenderjahr 2022 kein Thema mehr.

Bei einem anderen Top-Mann ist hingegen die Situation positiver. "Marcel Platzek hat am Donnerstag mittrainiert und wir wollen ihn langsam aufbauen. Aber, wer ihn kennt, der weiß, dass das nicht geht (lacht). Das hat am Donnerstag zwei Minuten gedauert, dann kam "Platzo" und sagte, dass alles in Ordnung sei und es doch geht. Aber ich muss ihn bremsen. In zwei Wochen könnte er wieder ein Thema sein", berichtet John.

Sein Personal-Update: "Dario Schumacher fehlt noch und ich hoffe, dass er nächste Woche einsteigen kann. Lars Bleker und Joona Scholz fehlen uns auch noch."