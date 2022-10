SV Rödinghausen: Youngster unterzeichnet Profivertrag und schreibt damit Geschichte

Regionalliga-Tabellenführer SV Rödinghausen verstärkt seinen Kader. Ein Youngster wurde unter Vertrag genommen.

Der SV Rödinghausen hat Talent Matthis Rohlfing langfristig an den Verein gebunden. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzeichnete ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2024/25 und sorgte damit für ein Novum: Er ist der erste Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der einen Profivertrag am Wiehen unterschrieb.

"Wir sind extrem froh, mit Mattis erneut einen Spieler aus der Jugend bei den Profis integrieren zu können", wird Sportchef Alexander Müller in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Das Trikot des SVR trägt Rohlfing mit einer halbjährigen Unterbrechung bereits seit der U13, so dass Müller betont: "Dass er bereits so lange für uns spielt macht es natürlich besonders, zeigt aber auch was man mit dem entsprechenden Einsatz erreichen kann. Er hat uns in den letzten Wochen voll überzeugt und ist ein sehr vielversprechender Spieler für die Zukunft."

Rohlfing kam bereits zweimal in der Regionalliga zum Einsatz. Anfang Oktober stand er beim 1:1 gegen Rot Weiss Ahlen überraschend in der Startelf und feierte sein Debüt. In der folgenden Woche gegen Wattenscheid (3:0) wurde der Mittelfeldmann in der Schlussphase eingewechselt.

Ansonsten läuft er für die zweite Mannschaft in der Westfalenliga 1 auf. In sechs Saisoneinsätzen erzielte Rohlfing bereits drei Tore. Aktuell sitzt er eine Gelbrot-Sperre ab.





"Mattis war bereits in der U13 ein Führungsspieler und hat sich stetig weiterentwickelt", freut sich Jugendkoordinator Florian Langer. Er hatte Rohlfing 2014 zum SVR gelotst. "Wir sind sehr stolz auf seinen Weg und seinen Ehrgeiz, womit er ein absolutes Vorbild für jedes unserer Talente im Verein darstellt."