1. FC Bocholt: Grund vermisst Platzek und träumt von Duell gegen Rot-Weiss Essen

Der 1. FC Bocholt rangiert aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga West. Trotzdem sieht Kevin Grund, der von einem Spiel gegen RWE träumt, sein Team auf einem guten Weg.

Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage kassierte der 1. FC Bocholt am vergangenen Spieltag wieder eine Pleite. 1:3 hieß es am Ende am heimischen Hünting gegen das Überraschungsteam der Liga, den SV Lippstadt 08.

Obwohl der Aufsteiger aus Bocholt aktuell den drittletzten Platz, einen Abstiegsrang belegt, ist Kevin Grund (35) guter Dinge, dass er und seine Mannschaftskollegen am Ende der Saison über den Klassenerhalt jubeln werden.

RevierSport hat mit der Legende von Rot-Weiss Essen - Kevin Grund ist der Spieler mit den meisten Pflichtspielen in der RWE-Vereinsgeschichte - gesprochen.

Kevin Grund über...

... die aktuelle Lage des 1. FC Bocholt: "Die Liga ist viel ausgeglichener als in den letzten Jahren. Jedes Spiel ist sehr schwer. Wir machen auf jeden Fall nach nach den Anfangsschwierigkeiten einen guten Job. Wir sind echt stabil geworden, die Mannschaft findet sich immer mehr. Auf Platz sieben sind es nur vier Punkte. Wir sind da auf einem guten Weg."

... Trainer Marcus John: "Zunächst will ich betonen, dass Jan Winking hier auch eine super Arbeit geleistet hat. Natürlich haben wir die ersten Spiele auf den Sack bekommen und Jan musste leider gehen, aber das war der Erfahrung geschuldet. Wir hatten einen jungen Trainer und die Mannschaft musste sich auch in der Liga erst einmal einfinden. Ich denke trotzdem, dass Jan Winking noch seinen Weg gehen wird. Mit Marcus John haben wir einen erfahrenen Trainer bekommen, der wusste, was zu tun ist. Er hat uns erfahrene Spieler miteinbezogen und gemeinsam sind wir dann auf den richtigen Weg gekommen."

Stand jetzt, würde ich auch gerne darüber hinaus weiter Fußball spielen. Wo das sein wird, wird man dann sehen. Irgendwann hatte ich den Wunsch, dass ich meine Karriere dort beende, wo alles begann. Und das war bei den Sportfreunden Königshardt, wo jetzt auch meine Söhne Bailey und Blake spielen. Kevin Grund

... seine eigenen Leistungen: "Ich bin jetzt 35 Jahre alt und wollte mir auch beweisen, dass ich da noch in der Regionalliga mithalten kann. Das habe ich geschafft, wie ich finde. Ich kann der Mannschaft mit meiner Ruhe und Erfahrung helfen. Die Jungs brauchen auch diese Ruhephasen und das ist dann auch meine Stärke. Ich war und werde nie ein Lautsprecher sein."

... die Regeneration nach den Spielen: "Ich bin ehrlich: Nach den Spielen dauert es etwas länger, bis man wieder fit ist. Das war vor drei, fünf Jahren noch anders (lacht). So langsam merkt man die Jahre. Aber es geht noch. Ich arbeite auch jeden Tag auf der Matte zuhause und mache meine Stabi-Übungen, auch wenn Marcel Platzek darüber lacht (lacht). Mir, meinem Körper hilft das auf jeden Fall. Der Trainer sieht auch zu, dass ich nach den Spielen in den ersten Einheiten auch mal etwas lockerer machen kann."

... seine Zukunft: "Ein Jahr Vertrag habe ich ja noch, heißt bis Sommer 2024. Stand jetzt, würde ich auch gerne darüber hinaus weiter Fußball spielen. Wo das sein wird, wird man dann sehen. Irgendwann hatte ich den Wunsch, dass ich meine Karriere dort beende, wo alles begann. Und das war bei den Sportfreunden Königshardt, wo jetzt auch meine Söhne Bailey und Blake spielen. Mal schauen, was sich da in Zukunft ergibt."

Ich hege da noch einen Traum: Ich hoffe, dass Rot-Weiss beim ETB am Dienstagabend weiterkommt und wir dann vielleicht im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf RWE treffen. Das wäre noch einmal ein Traum, ein Pflichtspiel gegen Rot-Weiss Essen Kevin Grund

... das nächste Spiel in Rödinghausen: "Wir sind natürlich krasser Außenseiter, haben nichts zu verlieren. Die wollen unbedingt hoch, wir wollen unbedingt drinbleiben. Es ist auch mal schön nach Rödinghausen zu fahren und nicht der Favorit zu sein. Das waren wir ja die Jahre mit Rot-Weiss Essen immer. Und trotzdem: Die Spiele gegen Rödinghausen waren immer hart."

... RWE in der 3. Liga: "Ich bin natürlich voll dabei und informiert, bin noch oft im Stadion, zuletzt gegen Saarbrücken. Ich lese natürlich alles über RWE bei RevierSport und bin auf dem Laufenden. Auch habe ich noch Kontakt mit einigen Jungs. Ich freue mich sehr, dass RWE in der 3. Liga so richtig angekommen ist. Es freut mich einfach für das wahnsinnige Umfeld, dass das Stadion bei jedem Heimspiel vollmacht und zu den Auswärtsspielen auch jedesmal mit 1000, 2000 Leuten hinfahren. Wahnsinn! Wenn RWE so weiter performt, dann wird die Mannschaft nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hege da noch einen Traum: Ich hoffe, dass Rot-Weiss beim ETB am Dienstagabend weiterkommt und wir dann vielleicht im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf RWE treffen. Das wäre noch einmal ein Traum, ein Pflichtspiel gegen Rot-Weiss Essen.

... das Fehlen von Marcel Platzek: "Solange war ich noch nie von ihm getrennt (lacht). Im Ernst: Er fehlt nicht nur mir, sondern der ganzen Mannschaft mit seiner Art und Weise - auf und neben dem Platz. Aber 'Platzo' läuft nach seinem Muskelbündelriss wieder und ich hoffe, dass er in den letzten Wochen des Jahres noch einmal auf dem Rasen stehen wird."