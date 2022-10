SG Wattenscheid: Nach drei Jahren auf der Couch! SG09 reaktiviert vor S04-Sieg Torwart

Nach neun Spielen ohne Sieg hat die SG Wattenscheid 09 mal wieder gewonnen. Vor dem 2:1-Sieg gegen die U23 des S04 reaktivierten sie sogar einen Torwart aus dem Ruhestand.

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Durch einen 2:1 (2:0)-Sieg gegen die bislang so starke U23 des FC SChalke 04 hat sich die SG Wattenscheid 09 im Abstiegskampf der Regionalliga West zurückgemeldet. Ein echtes Ausrufezeichen.

Umso bemerkenswerter ist der Erfolg, da er mit 15 Ausfällen und einem bunt zusammengewürfelten Rumpfteam zustande kam. Denn neben den 14 ohnehin nicht zur Verfügung stehenden Spielern musste Trainer Christian Britscho am kuzfristig auch noch den Ausfall von Torhüter Bruno Staudt verkraften.

Das war besonders dramatisch, weil neben Kilian Neufeld, der auch selbst erst vor dem Spiel gegen Straelen mit Unterstützung von Peter Neururer aus dem VDV-Camp geholt wurde, auch die anderen Torhüter nicht zur Verfügung standen. Die Nummer drei im Kader Daniel Dudek hat sich die Hand gebrochen, die Nummer vier einen Muskelfaseriss. Ein weiterer Torwart, den Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo wegen der Misere aus Japan holen will, hat bislang keine Aufenthaltsgenehmigung.

Und so musste kurzerhand Ex-Keeper Philipp Kunz quasi von der Couch geholt und reaktiviert werden. Der trainiert seit drei Jahren nicht mehr mit, hat aber noch eine Spielgenehmigung, die immer wieder verlängert wurde für den Fall der Fälle, der nun eingetreten ist.

dann ist das etwas, was diesen Verein und alle die damit sympathisieren, so außergewöhnlich macht Christian Britscho

Bereits in der vergangenen Saison hatte er in der Oberliga nach einem Platzverweis von Staudt für zwei Spiele auf der Bank Platz genommen. Nun also wieder. "Wenn man dann einen Anruf von Bruno bekommt und hat dann einen Philipp Kunz, den man auch nachts anrufen kann und sagen kann: ´Junge, wir brauchen dich, komme bitte vorbei´ und seine Antwort lautet: ´Klar, wann soll ich vorbei kommen?´, dann ist das etwas, was diesen Verein und alle die damit sympathisieren, so außergewöhnlich macht. Und darüber bin ich sehr glücklich und sehr stolz. Vielen Dank dafür, dass es so ist, wie es ist", sagte Trainer Christian Britscho.

Wattenscheid will nun das Selbstbewusstsein durch den Sieg gegen Schalke auch mental nutzen. "Wenn wir uns am Montag sehen, müssen wir niemanden aufrichten. Dann müssen sich die Jungs bei der Videoanalyse keine guten Szenen angucken. Sondern dieses gute Gefühl ist da", freute sich Britscho. Und Philipp Kunz wird dann wohl wieder auf der Couch sitzen. Es sei denn, er wird wieder gebraucht.