Regionalliga West: Preußen Münster zieht wieder mit Rödinghausen gleich

Der SC Preußen Münster ist wieder punktgleicher Tabellenführer mit dem SV Rödinghausen. Die Ostwestfalen stehen wegen des besseren Torverhältnisses allerdings vorne.

Der SC Preußen Münster zitterte sich zurück an die Spitze. Durch den 2:0-Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Düren zog die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann wieder mit dem SV Rödinghausen gleich. Die Ostwestfalen stehen allerdings aufgrund des besseren Torverhältnisses noch vorn.

Es hatte bis zur 82. Minute gedauert, ehe die Preußen vor über 6000 Zuschauern endlich in Führung gehen konnten. Nicolas Remberg versenkte den Ball im Netz. Thorben Deters erhöhte in der Schlussminute auf 2:0. Die Rödinghauser waren bei ihrem Auswärtsspiel in Wiedenbrück am Freitagabend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen und hatten somit Tür und Tor für Münster geöffnet.

Im traditionsreichsten Duell des Tages setzte sich der Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 durch. Hier erzielte Kevin Hagemann den Siegtreffer. Der WSV, vor genau einer Woche noch auf einen Abstiegsplatz gerutscht, springt durch den Sieg und dem 2:1 am vergangenen Wochenende bei Kaan-Marienborn auf Platz sieben.

Erstmals seit vier Spielen konnte auch Rot Weiss Ahlen wieder einen Sieg einfahren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann drehte beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaan-Marienborn einen 0:1-Rückstand. Mats-Lukas Scheld hatte die Käner nach 70 Minuten in Führung gebracht, doch innerhalb von sieben Minuten entschieden Tobias Reithmeir (75.) und André Dej (82.) die Partie zu Gunsten der Wersestädter. Gianluca Marzullo machte in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf.

Ansonsten feierte der SV Lippstadt beim 1. FC Bocholt einen 3:1-Erfolg. Alemannia Aachen hatte bereits am Freitagabend die zweite Mannschaft des 1. FC Köln mit 3:1 geschlagen.

Am Sonntag finden noch drei Spiele statt: Fortuna Köln empfängt zuhause die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Die U23 von Borussia Mönchengladbach bekommt es zuhause mit dem SV Straelen zu tun. Die SG Wattenscheid empfängt die U23 des FC Schalke 04.

Dort kommt es zum Aufeinandertreffen der Sané-Brüder Kim und Sidi.