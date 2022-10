Regionalliga: Sané gegen Sané - Brüderduell bei Wattenscheid - Schalke II findet statt

Am Sonntag (14 Uhr) kommt es im Wattenscheider Lohrheidestadion zum Brüderduell Kim Sané gegen Sidi Sané. Das stand auf der Kippe. Aber jetzt gibt es Entwarnung.

Am Sonntag findet im Wattenscheider Lorheidestadion (14.00 Uhr, RS-Livericker) das Derby zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem FC Schalke 04 II statt. Es ist auch das mit Spannung erwartete Brüderduell zwischen Kim Sané und Sidi Sané.

Das ist möglich geworden, weil Kim Sané, der älteste der drei Brüder, zu Saisonbeginn bei der SG Wattenscheid 09 sein Comeback als Fußballspieler gegeben hat. Zuletzt hatte er fünf Jahre mit dem Fußball ausgesetzt und sich in der Leichtathletik und im American Football versucht. Dann hatte er in der Vorbereitung die Verantwortlichen der SG Wattenscheid 09 nach deren Regionalliga-Rückkehr überzeugt und sie haben ihren Ex-Spieler wieder unter Vertrag genommen.

Sidì Sané dagegen ist mit seinen 19 Jahren gerade aus der U19 des S04 in den Seniorenbereich gerückt und hat dort bislang einen starken Eindruck hinterlassen. Ihn hatten in den Jahren zuvor einige Verletzungen in seiner Entwicklung zurückgeworfen.

Aber bei der U23 der Königsblauen hat er erstaunlich schnell Fuß gefasst und gehörte bei den vergangenen sieben Spielen stets zur Startelf. Sidi Sané, der meistens auf der linken oder rechten Außenbahn zum Einsatz kommt, hat auch bereits zwei Treffer in der Regionalliga erzielt. Er dürfte sicher zum Aufgebot von Trainer Jakob Fimpel gehören.

Und auch Kim Sané, der in der Jugend ebenfalls für den S04 auflief, wird bei der SG 09 zum Aufgebot gehören. Sein Einsatz stand auf der Kippe. Denn der 27-jährige Angreifer schied bei der 0:3-Niederlage des Tabellenletzten in Rödinghausen in der Vorwoche bereits vor der Pause wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus.

Dennoch wird er am Sonntag dabei sein, auch wenn er voraussichtlich nicht zur Startelf gehören wird. „Kim ist auf jeden Fall im Kader“, sagte SG-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo am Samstag dem RevierSport. Für einen Einsatz über 90 Minuten reicht es aber wohl noch nicht. Aber: „Wir haben bei 14 Ausfällen auch „keine Wahl“, erklärt Pozo y Tamayo. Die SG Wattenscheid pfeift personell vor dem Duell mit den Knappen personell aus dem letzten Loch und ist der klare Außenseiter. Schalke dagegen, dass mit Luca Campanile, Nelson Amadin, Luis Klein, Bogdan Shubin, Elias Kurt und den gesperrten Verthomy Boboy auf sechs Akteure verzichten muss, geht nach zuletzt vier Siegen und einem Unentschieden mit breiter Brust in das Brüderduell. „Zwar hat Wattenscheid zuletzt viele Gegentore bekommen, zugleich haben sie aber eine starke Offensive“, warnte Schalkes Trainer Jakob Fimpel auf der Homepage der Knappenschmiede. „Einige der Jungs kennen wir, sie haben schon hier bei uns auf Schalke gespielt – die sind auch individuell sehr stark.“

Ob es am Sonntag auch Leroy Sané in die Lohrheide schafft, bleibt offen. Der berühmte Bayern-Star tritt am Samstagnachmittag mit seiner Mannschaft bei der TSG Hoffenheim an. Normalerweise ist am Tag danach Auslaufen an der Säbener Straße angesagt. Aber vielleicht macht Julian Nagelsmann ja mal eine Ausnahme.