Regionalliga West: SV Lippstadt und Alemannia Aachen tauschen Heimrecht

Wegen Umbaumaßnahmen müssen der SV Lippstadt und Alemannia Aachen ihr Heimrecht in der Regionalliga West tauschen.

Am 29. Oktober sollte Alemannia Aachen am 14. Spieltag der Regionalliga West zum Auswärtsspiel beim SV Lippstadt antreten. Eigentlich. Jetzt haben sich die beiden Vereine darauf geeinigt, das Heimrecht für die Partie zu tauschen.

"Aufgrund der bekannten Umbauten im Gästebereich haben sich Vereine und Verband auf einen Tausch des Heimrechts geeinigt", begründete der SV Lippstadt die Entscheidung via Facebook und schickte einen Dank an die Aachener hinterher, dass das Spiel am ursprünglich angesetzten Tag auch stattfinden kann. Somit fährt der SV Lippstadt am 14. Spieltag an den Tivoli.

Im Gegenzug soll das Rückspiel im Frühjahr in Lippstadt ausgetragen werden. Am 31. Spieltag im April geht es dann für die Alemannia in die Liebelt-Arena. Vorausgesetzt natürlich, der Umbau läuft ohne Schwierigkeiten.

Derzeit läuft es in der Liga für beide gut. Nach dem 12. Spieltag ist der SV Lippstadt starker Fünfter, die Alemannia liegt (bei einem Spiel weniger) einen Zähler dahinter auf Platz sechs.