Ahlen-Trainer: "Wir schauen nullkommanull auf die Tabelle"

Rot Weiss Ahlen ist nach einem hervorragenden Saisonstart abgerutscht und steht nur noch auf dem drittletzten Tabellenplatz. Doch an der Werse macht sich der Trainer keine Sorgen.

Rot Weiss Ahlen ist ist mit starken sieben Punkten aus den ersten drei Saisonspielen gestartet. Trainer Andreas Zimmermann war begeistert und schickte eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Nach dem euphorischen 8:0-Erfolg gegen Wattenscheid meinte Zimmermann: "Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt: Männer, wir sind bereit, wir sind jetzt dran. Und damit meine ich nicht nur das Team, sondern die ganze Ahlener Familie. Alle sind bereit und alle erwarten, dass wir durchstarten. Und das machen wir jetzt auch!", betonte Zimmermann in einer emotionalen Pressekonferenz-Rede.

Neun Spiele später ist Zimmermann zwar nicht mehr so euphorisch, aber auch nicht völlig eingenickt - und das trotz nur eines Dreiers in diesen neun Begegnungen. "Das Matchglück fehlt uns aktuell. Gegen Rödinghausen, den Tabellenführer, kassieren wir in der Nachspielzeit den Ausgleich. Gegen Schalke, ein absolutes Spitzenteam, schießen wir nach dem 1:2 noch den 2:2-Ausgleich. In weiteren Begegnungen haben wir uns viele Torchancen erspielt, aber die Verwertung dieser war nicht effizient genug. Wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg", betont der 52-jährige Fußballlehrer.

Zimmermann ergänzt: "Ich betone immer wieder, dass uns die Tabelle nullkommanull interessieren darf. Und wenn, dann sind es nur drei Punkte auf Platz neun. Es ist noch so viel möglich. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten und das Glück erzwingen", sagt Zimmermann.

Am besten schon im nächsten Heimspiel gegen Aufsteiger Kaan-Marienborn. Dann geht es für Ahlen nach Oberhausen, bevor mit Düren der nächste Neuling im Wersestadion gastiert. Zimmermann: "Wir schauen erst einmal auf Kaan-Marienborn. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder im Soll. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Aber auch danach geht es weiter. Es sind noch so viele Punkte zu verteilen und die Tabelle ist so eng wie lange nicht mehr in der Regionalliga West - und das oben wie unten." Also scheint Zimmermann das Tableau doch etwas zu interessieren und auch er wird wissen, dass die Ahlener aktuell auf einem Abstiegsplatz rangieren.