Fortuna Düsseldorf II: Michaty hadert mit fehlender Konstanz und vergebener Mega-Chance

Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf hat ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 0:2 verloren. Grund dafür war auch eine Slapstick-Aktion von Stürmer Jona Niemiec. Trainer Michaty war konsterniert.

Die U23 des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bekommt in der laufenden Regionalligasaison weiterhin keine Konstanz in ihr Spiel. Auf das starke 3:1 in Kaan-Marienborn vergangene Woche folgte ein ernüchterndes 0:2 zuhause gegen Rot-Weiß Oberhausen. Die Düsseldorfer bleiben damit unten in der Tabelle stecken und könnten sogar noch auf den ersten Abstiegsplatz rutschen, sollte der 1. FC Bocholt sein Nachholspiel gewinnen.

Dabei hätte gegen RWO alles anders laufen können, hätte Stürmer Jona Niemiec in der achten Spielminute zur Führung für die Fortuna getroffen. Nach einem schönen Angriff schoss der Angreifer allerdings unbedrängt aus wenigen Metern am leeren Tor vorbei.

Sein Trainer Nico Michaty war auch nach dem Spiel noch fassungslos ob der vergebenen Gelegenheit. „Wir sind eigentlich wirklich gut ins Spiel gekommen und müssen dann nach diesem schönen Angriff einfach 1:0 in Führung gehen“, meinte der 49-Jährige. „Das muss ich mir auch nochmal ganz genau angucken, wie der Ball nicht im Netz landen konnte. Die Führung hätte uns natürlich insgesamt total in die Karten gespielt.“

So aber leistete sich kurz vor der Pause der Kapitän der Fortuna, Mert Göckan, einen katastrophalen Fehlpass, den Kelvin Lunga zur Führung für die Gäste verwerten konnte. „Auch das war natürlich unfassbar bitter“, haderte Michaty, der aber mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft nicht unzufrieden war. „Da haben wir viel versucht, hatten aber am Ende auch ehrlich gesagt nicht die ganz klaren Torchancen. So steht am Ende eine ärgerliche und unnötige Niederlage, weil RWO einfach cleverer war und die Geschenke dankend angenommen hat.“

Solche Fehler sollten Michatys Mannschaft in den nächsten Wochen nicht mehr unterlaufen, denn es wartet mit dem Aufsteiger aus Düren, Fortuna Köln und Preußen Münster ein straffes Programm. Der Fortuna-Trainer legte den Fokus zunächst vor allem auf die spielerische Entwicklung. „Wir müssen aus so einem Spiel wie gegen Oberhausen einfach weiter lernen und gucken, dass wir solche Fehler möglichst abstellen. Vor allem aber schaffen wir es noch nicht, wenn wir mal in Rückstand geraten uns dann gute Torchancen zu erspielen. Da müssen wir uns noch verbessern.“

Und das gerade in Spielen gegen Spitzenmannschaften, wie Michaty betonte. „Da weiß man, dass man nicht so viele Gelegenheiten bekommt. Die muss man dann konsequent nutzen. Wir brauchen wieder diese Galligkeit und Gierigkeit aus dem Spiel gegen Kaan-Marienborn. Die ist uns leider gegen RWO ein wenig abhandengekommen.“