Regionalliga West: RWO klettert nach oben, Straelen verliert in Unterzahl

11. Spieltag in der Regionalliga West: Während Rot-Weiß Oberhausen mit dem zweiten Sieg in Folge klettert, muss der SV Straelen wieder einen Rückschlag verdauen.

Rot-Weiß Oberhausen konnte seine Serie ausbauen und blieb am 11. Spieltag der Regionalliga West im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. Die Kleeblätter gewannen 2:0 (1:0) auswärts bei Fortuna Düsseldorf II und machten einen Satz in der Tabelle. Der 1. FC Bocholt sammelte Big-Points im Abstiegskampf und schlug den Tabellennachbarn SV Straelen mit 4:0 (1:0), auch der SC Wiedenbrück war siegreich.

Für RWO gab es in Düsseldorf drei verdiente Punkte. Die Kleeblätter hatten dabei früh in der Partie noch Glück, als Fortune Jona Niemiec den Ball vor dem leeren Tor an selbigem vorbei bugsierte (9.). Nach einer guten Phase der Hausherren kam Rot-Weiß aber besser ins Spiel und übernahm allmählich die Kontrolle, ohne allerdings wirkliche Lücken zu finden. Kelvin Lunga (30.) sorgte per Kopf erstmals für Gefahr vor dem Düsseldorfer Kasten, ehe auf der anderen Seite Justin Noah Seven aus über zwanzig Metern Daniel Davari prüfte (33.).

Wirklich gefährlich konnte aber keine der Mannschaften werden, und so war es bezeichnend, dass dem ersten Treffer ein schlimmer Fehler von der Fortuna vorausging: Mert Göckan spielte einen unbedrängten Fehlpass zu Lunga, der sich bedankte und RWO in Führung brachte (39.). Nach der Halbzeit begann Oberhausen druckvoll, Anton Heinz knallte den Ball an die Latte (49.). Defensiv standen die Gäste sehr sicher, konnten jedoch trotz vielversprechender Ansätze nicht für die Vorentscheidung sorgen. So blieb es bis zum Schluss spannend, in der Nachspielzeit erlöste Sven Kreyer die Oberhausener mit seinem 2:0.

Straelen verliert in Unterzahl

Zwischen den Tabellennachbarn Bocholt und Straelen wurde es beim 4:0 (1:0) deutlich. Aus den letzten sechs Spielen kassierte Bocholt nur eine Niederlage, und auch der SV Straelen konnte diese Serie nicht beenden. Schon in der sechsten Minute brachte Malik Fakhro Bocholt in Führung. Und die Gäste schwächten sich zusätzlich selbst: Refai sah bereits in der 28. Minute die Ampelkarte. In Überzahl konnte Bocholt diese Führung verwalten und in der zweiten Halbzeit durch Doppelpacker Marvin Lorch (49./62.) auf 3:0 stellen, Fakhros zweiter Treffer (82.) besorgte den 4:0-Endstand.

Der SC Wiedenbrück konnte seinen Abwärtstrend stoppen und gegen den 1. FC Köln II wieder punkten. Beim 2:0-Heimsieg für den SCW waren drei Profis der Kölner mit nach Wiedenbrück gefahren: Rijad Smajic, der erst vor kurzem seinen Profivertrag erhalten hatte, startete ebenso wie Georg Strauch und Joshua Schwirten. Die Treffer gelangen aber den Gastgebern. Phillip Aboagye erzielte nach gut einer halben Stunde das 1:0 für den SC Wiedenbrück, der eingwechselte Nils Kaiser entschied die Partie mit dem 2:0 (81.).