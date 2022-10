Vor dem Duell zwischen der U23 von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West warnt Fortuna-Coach Nicholas Michaty vor einem starken Gegner.

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hatte einen holprigen Start in die Saison 2022/2023 der Regionalliga West. Nach einem Sieg folgte häufig eine Niederlage, die Konstanz wird bislang noch vermisst. Mit nun 13 Punkten aus zehn Spielen ist der erste Abstiegsrang nur zwei Punkte entfernt.

Für Trainer Nico Michaty war es eine vorhersehbare Situation: „Ich glaube, die Liga ist sehr stark und ausgeglichen besetzt und so kommen jede Woche auch Ergebnisse zustande, die man nicht erwartet. Gerade bei uns ist es normal, dass die Konstanz fehlt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und die Dinge müssen sich erst einmal finden. Einige Spieler sind auch immer wieder bei den Profis dabei, was es auch schwerer macht."

Am letzten Spieltag landete Fortuna Düsseldorf dann aber das erste Ausrufezeichen mit einem 3:1-Sieg gegen das Spitzenteam aus Kaan-Marienborn. An diesem Spieltag ist nun Rot-Weiß Oberhausen zu Gast (Samstag, 14 Uhr, RS-Ticker). Dort möchte Michaty mit seinem Team eine ähnlich gute Leistung zeigen: „Wir haben in Kaan-Marienborn unsere stärkste Saisonleistung gezeigt und wollen einfach versuchen, daran anzuknüpfen. Auch wenn wir Außenseiter sind, werden wir alles reinlegen und versuchen zu punkten. Das ist das Ziel, auch wenn wir wissen, dass es sehr schwer wird.“

RWO hat "Spitzenteam" und gefährliche Torjäger

Die Kleeblätter schätzt der 49-Jährige wie folgt ein: „Oberhausen hat zuletzt sehr erfolgreich gespielt und hatte davor eine kleine Schwächephase, aber auch bedingt durch viele Verletzungen beim Stammpersonal. Ich denke, sie sind jetzt auf einem aufsteigenden Ast. Uns erwartet da schon eine Spitzenmannschaft, die in der Tabelle definitiv klettern und ganz oben heranrücken wird.“

Personell werden den Düsseldorfern wieder nur 13 bis 14 Feldspieler zur Verfügung stehen. Neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Takashi Uchino, Luca Thissen und Adam Bodzek werden einige Spieler erneut im Kader der Profis beim Zweitligaspiel gegen den SV Darmstadt 98 (Samstag, 08. Oktober, 13 Uhr) stehen.

Trotz allem hat Michaty den Sieg mit seinem Team als Ziel und warnt besonders vor zwei RWO-Akteuren: „Gerade auch mit ihren beiden Spielern in Topform, in Person von Sven Kreyer mit acht und Anton Heinz mit sechs Toren, das sind schon absolute Top-Torjäger in der Offensive. Da wird es wichtig sein, sie möglichst nicht zum Abschluss kommen zu lassen.“