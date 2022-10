Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen kann wieder nach oben schielen. Ein Grund dafür ist Torjäger Sven Kreyer, der in Top-Form ist.

Mit acht Saisontreffern in zehn Einsätzen führt Sven Kreyer die Torschützenliste in der Regionalliga West an und befindet sich aktuell in einer hervorragenden Verfassung. Beim souveränen 4:0-Sieg gegen den 1. FC Düren am Freitagabend erzielte der robuste Mittelstürmer von Rot-Weiß Oberhausen den bereits zweiten Doppelpack in der noch jungen Spielzeit.

Sein Trainer Mike Terranova lobt den Routinier in den höchsten Tönen: "Er ist in der letzten Zeit wirklich zum Führungsspieler gereift. Sven hat sich gegen die Krise gewehrt und ist ein Vorbild für die anderen Jungs. Er marschiert vorneweg."

Sven lauert nicht nur auf seine Chancen, er arbeitet auch viel im läuferischen Bereich. Dass er die Torschützenliste anführt, ist kein Zufall, sondern sein Verdienst. Mike Terranova.

Nicht nur aufgrund seiner Torquote, sondern vor allem durch seine Teamfähigkeit ist der 31-Jährige für den Regionalligisten unverzichtbar. Kreyer macht vorne viele Bälle fest und hat das Auge für den besser postierten Mitspieler. Außerdem hat er in der Arbeit gegen den Ball einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Deshalb ist er für Terranova so wertvoll. "Sven lauert nicht nur auf seine Chancen, er arbeitet auch viel im läuferischen Bereich. Dass er die Torschützenliste anführt, ist kein Zufall, sondern sein Verdienst. Seine Schusstechnik ist natürlich außergewöhnlich gut", freut sich der Fußballlehrer.

In 299 Partien in der Regionalliga West traf Kreyer 114-Mal und steht damit in der ewigen Torschützenliste auf Rang drei – hinter Simon Engelmann und Mike Wunderlich. Bislang erzielte der gebürtige Düsseldorfer jedoch nie mehr als 14 Treffer pro Saison (zweimal für RWO, einmal für Bochum II). Terranova glaubt, dass der Torjäger einen neuen, persönlichen Rekord aufstellen kann: "Sven wird seine Bestmarke knacken. Da bin ich mir sicher."

2020 wechselte der Angreifer von Drittligist Viktoria Köln an die Lindnerstraße und besitzt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. 93 Pflichtspiele bestritt Kreyer für RWO, erzielte 41 Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor. Wenn es nach Terranova geht, werden noch viele Tore dazukommen.