Zum Auftakt der 10. Spieltag der Regionalliga West feierten Rot-Weiß Oberhausen und der SV Lippstadt Erfolge.

Nach vier Regionalliga-Spielen ohne Sieg, hat Rot-Weiß Oberhausen am Freitagabend gegen den 1. FC Düren wieder einen Dreier eingefahren. Das Team von Trainer Mike Terranova feierte nach dem 2:1-Erfolg über den MSV Duisburg im Niederrheinpokal prompt das nächste Erfolgserlebnis und gewann mit 2:0 (2:0) gegen den Aufsteiger.

Nachdem sich beide Teams in der Anfangsviertelstunde abtasteten, drehte RWO auf. Leroy-Jacques Mickels hatte aus kurzer Distanz die erste Großchance, Jannick Theißen konnte jedoch zur Ecke klären (19.). Doch es waren die Gäste, die beinahe aus dem Nichts in Führung gingen: einer langer Ball in den rot-weißen Strafraum fand Finn Stromberg, der die Querlatte traf. Die Oberhausener reagierten, Goalgetter Sven Kreyer wurde im Strafraum mustergültig bedient und schloss eiskalt flach ins untere Eck zur 1:0-Führung ab (32.).

RWO übernahm die Kontrolle und baute nach einigen Halbchancen die Führung aus. Anton Heinz zirkelte einen Freistoß aus etwa 22 Metern maßgenau in den Winkel (41.) - die verdiente 2:0-Halbzeitführung.

Rot-Weiß Oberhausen: Davari - Winter, Klaß, Wentzel, Fassnacht - Lunga (83. Donkor), Öztürk (87. Yalcin), Heinz, März, Mickels (87. Dorow)- Kreyer (65. Rexha). 1.FC Düren: Theißen - Omerbasic, Lela (59. Brasnic), Weber, Wipperfürth - Kühnel, Brock (80. Harnafi), Matuschyk - Stromberg (46. Becker), Bors (63. Durgun), Schlößer Schiedsrichter: Lars Aarts Tore: 1:0 Kreyer (31.), 2:0 Heinz (41.), 3:0 Kreyer (47.), 4:0 März (56.) Zuschauer: 2184

Kurz nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren alles klar. Heinz legte von der linken Seite vor und Kreyer vollendete erneut flach und souverän - sein achter Saisontreffer (48.). RWO hatte in der Folge leichtes Spiel, verteidigte souverän und spielte weiter nach vorne. Nach Vorarbeit von Pierre Fassnacht köpfte Christian März zum 4:0 ein (56.).

Rot-Weiß Oberhausen spielte die Führung - mit der Ausnahme eines weiteren Aluminiumtreffers - ruhig herunter und sicherte die Punkte 13-15. RWO rückt vor auf Rang sieben, hat nun einen Zähler Rückstand auf Düren.

Lippstadt schlägt Ahlen

Bereits am früheren Abend setzte sich der SV Lippstadt zu Hause mit 3:1 gegen Rot Weiss Ahlen durch. Jan Holldach brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung. Fatih Ufuk (58.) und zweimal Marvin Mika (60., 63.) drehten das Spiel in Durchgang zwei.