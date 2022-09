Regionalliga: Topspiel Schalke II - Preußen Münster - fünf Ausfälle auf beiden Seiten

Das Spitzenspiel der Regionalliga West steigt am Samstag (14 Uhr), wenn die U23 des FC Schalke Preußen Münster empfängt.

Über 20 Spiele war der SC Preußen Münster in der Regionalliga West saisonübergreifend ungeschlagen. Daher war die letzte Woche für den SCP komplett ungewohnt.

Erst gab es in der Liga das 2:4 bei Alemannia Aachen, anschließend schied die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann im Elfmeterschießen aus dem Westfalenpokal aus. In der 2. Runde stand es am Ende beim Westfalenliga I-Spitzenreiter Spvgg Erkenschwick 4:5. Nach der Begegnung beschwerten sich die Münsteraner über die mobile Flutlichtanlage am Stimberg, da die Lichtverhältnisse nicht ausreichend gewesen sein.

Lange mit diesen beiden Niederlagen beschäftigen kann man sich in Münster aber nicht - immerhin steht am Samstag (14 Uhr) das Topspiel beim Vierten an - Münster fährt nach Gelsenkirchen zur U23 des FC Schalke 04. Hier möchte Münster den Vierpunkte-Vorsprung auf den SV Rödinghausen halten. 400 Karten wurden in Münster bisher verkauft, eine Tageskasse wird am Spieltag nicht öffnen.

Ausfälle Schalke II Der FC Schalke muss gegen Münster auf Tim Albutat (Gelbsperre) und die verletzten Luca Campanile, Moritz Flotho, Nelson Amadin und Luis Klein verzichten

Während Schalke II auf fünf Spieler verzichten muss, kann Hildmann mit Dennis Daube, Joel Amadi, Manfred Kwadwo, Deniz Bindemann und Lukas Frenkert ebenfalls fünf Akteure nicht einsetzen.

Mit Blick auf die letzten beiden Ergebnisse lässt sich Hildmann nicht aus der Ruhe bringen. Zumal er die Niederlage in Erkenschwick aufgrund der schlimmen Lichtverhältnisse sowieso anders bewertet. Nach seiner Ansicht hätte die Partie am Mittwochabend niemals angepfiffen werden dürfen. "Wir arbeiten die Spiele auf. Erkenschwick sehe ich anders, das Spiel hätte nie stattfinden dürfen."