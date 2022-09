Düren-Trainer: "RWO ist schon ein Gigant der Regionalliga West"

Der 1. FC Düren reist am Freitagabend (19.30 Uhr) zu Rot-Weiß Oberhausen. Der Aufsteiger kommt mit sehr viel Respekt ins Ruhrgebiet.

Rot-Weiß Oberhausen will nach dem Pokalerfolg gegen den MSV Duisburg (2:1) endlich auch in der Regionalliga so richtig loslegen. Denn zuletzt blieb RWO viermal in Folge ohne Sieg.

"Es wäre natürlich schön, wenn wir solche Spiele wie gegen Duisburg auch in der Regionalliga hinbekommen. Ich glaube, dass gegen Duisburg jeder im Stadion gesehen hat, wie sehr die Mannschaft gewinnen will. Das muss sie auch in der Liga so zeigen", sagte Hajo Sommers in der Woche gegenüber RevierSport.

Der 1. FC Düren kommt am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) ins Stadion Niederrhein. Der Aufsteiger hat nach drei Niederlagen in Serie zuletzt wieder gewonnen. Vor dem Auftritt an der Lindnerstraße hat Dürens Trainer großen Respekt. "Ich denke, dass das ein enges Spiel wird. Wir fahren aber natürlich als Underdog dorthin. Rot-Weiß Oberhausen liegt zwar hinter seinen Erwartungen zurück, aber das alles hat ja auch Gründe. Sie haben großes Verletzungspech gehabt. Am Ende werden sie wieder unter den ersten Vier landen, da bin ich mir sicher. Rot-Weiß Oberhausen ist seit Jahren ein Gigant der Regionalliga West", sagt Giuseppe Brunetto.

Die Dürener sind famos in die Saison gestartet und grüßten die Konkurrenz sogar zu Beginn vom Platz an der Sonne. Nach neun Begegnungen blickt der Neuling auf starke 16 Punkte zurück. "Bis auf das 0:3 in Lippstadt waren wir in jedem Spiel drin. Mal hatten wir das Spielglück auf unserer Seite, zuletzt wie gegen Rödinghausen oder Schalke war das Matchglück beim Gegner. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden. Wir haben schon wertvolle Zähler gegen den Abstieg gesammelt", erzählt Brunetto.

Denn die Rheinländer wollen primär vier Mannschaften hinter sich lassen, alles andere sei Zubrot. Brunetto: "Wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen. Auch am Freitag sind wir der Underdog in Oberhausen."