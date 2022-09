Schalke: U23-Eckpfeiler über Münster, seine Ziele und den Bundesligakader

Die U23 des FC Schalke 04 spielt bisher eine klasse Saison. Ein wichtiger Baustein im Team von Jakob Fimpel ist auch Andreas Ivan, der mit S04 II ehrgeizige Ziele verfolgt.

Der FC Schalke 04 II rangiert nach neun Spielen auf Platz vier der Regionalliga-West-Tabelle. So stark startete eine S04-Reserve schon seit Jahren nicht mehr. Ein Grund für die Stärke der königsblauen Zweitvertretung ist auch Andreas Ivan.

Die Nummer zehn im Team von Jakob Fimpel ist in der Offensive der Dreh- und Angelpunkt und, ja, ein Unterschiedsspieler. Zwei Tore und vier Vorlagen in neun Einsätzen sprechen für Ivan. Der ehemalige rumänische U21-Nationalspieler hat in dieser Saison mit Schalkes U23 einiges vor. Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Tabellenführer Preußen Münster zum Spitzenspiel nach Gelsenkirchen.

Andreas Ivan über...

... die aktuelle Situation des FC Schalke 04 II:

Ich kann nicht klagen (schmunzelt). Es läuft aktuell wirklich ordentlich für uns und ich hoffe, dass es so weitergehen wird.

... seine eigene Form:

Ich genieße den momentanen Erfolg der Mannschaft und je mehr Erfolg wir als Team haben, desto mehr kann ich auch meine individuellen Stärken ins Spiel bringen. Das klappt aktuell ganz gut.

... die Ziele mit S04 II:

Ich hatte schon vor meinem Wechsel nach Gelsenkirchen einige Gespräche mit Jakob Fimpel und wusste, was man hier vorhat. Wir haben uns als Mannschaft vorgenommen, die beste U23 der Liga zu werden.

... das Münster-Spiel:

Der Tabellenführer kommt zu uns nach Hause und wir freuen uns auf das Spiel. Zuletzt hat Münster auch Punkte liegen gelassen. Fußball ist verrückt und alles kann passieren. Wir wollen Münster ärgern. Am Ende wird, wie in so vielen Spielen, meiner Meinung nach die Tagesform entscheiden.

... die Lage an der Tabellenspitze:

Überrascht bin ich ein wenig über Wuppertal. Sie hätte ich etwas stärker und weiter oben erwartet. Ob wir oben rankommen? Das lassen wir als Mannschaft auf uns zukommen. Unser allererstes Ziel wird sein, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern.

... die nächsten Spiele nach Münster - es geht gegen die Ex-Klubs Wuppertal und Ahlen:

Meine Erinnerungen sind an beide Stationen sehr gut. In Ahlen habe ich mich zuletzt auch wohl gefühlt und freue mich, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.

... den Grund für seinen Schalke-Wechsel:

Die oberste Priorität war, dass ich unter top, top Bedingungen arbeiten wollte und diese finde ich auf Schalke vor. Wir dürfen hier alle Trainingsmöglichkeiten ausschöpfen, die auch den Profis bereits stehen.

... die Möglichkeit, in den Bundesligakader zu rutschen:

Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Meine Aufgabe ist hier bei der U23-Mannschaft. Wenn ich kann, schaue ich mir die Bundesligaspiele von Schalke gerne in der Veltins-Arena an.

... Trainer Jakob Fimpel:

Ich bin schwer begeistert von Jakob. Ich kann nur von ihm schwärmen: Sportlich, taktisch, menschlich ist er einfach top und auch ich kann unter ihm noch einiges lernen.

... den Test mit den Soundwesten:

Das ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn du im Spiel Anweisungen über einen kleinen Lautsprecher ins Ohr bekommst. Es war eine Erfahrung wert.