Regionalliga-Testspiele: Schalke U23 spielt Remis, Gladbachs Reserve feiert zwei Siege

Während Alemannia Aachen am Samstag Preußen Münster im einzigen Regionalliga-West-Pflichtspiel mit 4:2 besiegte, testeten die U23 von Schalke und Mönchengladbach ihre Form.

Borussia Mönchengladbach U23 hat die einwöchige Pause in der Regionalliga West optimal genutzt.

Nach einem 2:0-Testspielerfolg gegen Standard Lüttich II hat der VfL-Nachwuchs auch das Duell mit Roda Kerkrade mit 2:1 für sich entschieden.

Auch Schalkes Nachwuchs testete seine Form und trennte sich von AZ Alkmaar U23 2:2-Unentschieden. S04 II empfängt am 1. Oktober (Samstag, 14 Uhr) Spitzenreiter Preußen Münster im Parkstadion. FC Schalke 04 U 23: Heekeren (46. Novaković) - Mfundu (46. Boboy), Albutat (61. Schell), Scheller, Guzy (46. Kyerewaa) - Müller (46. Bokake) - van der Sloot, Ivan (46. Kozuki), Balouk (67. Shubin) - Castelle (46. Sané), Tchadjobo (46. Dadashov). Tore: 1:0 Marouane Balouk (4.), 2:0 Steven van der Sloot (13.), 2:1 Riechedly Bazoer (35., Foulelfmeter), 2:2 Soulyman Allouch (39.).

Dabei durften in Dimitrie Deumi-Nappi, Moustafa Moustafa und Tony Reitz drei U19-Akteure ihre Fähigkeiten in der U23 unter Beweis stellen. Weiter geht es für das Team von Eugen Polanski, das in der Regionalliga West aktuell auf dem siebten Tabellenplatz rangiert, am Samstag (1. Oktober, 14:00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt.

So spielte Borussia Mönchengladbach II gegen Kerkrade: Olschowsky – Kurt (60. Nweke), Lieder (60. Gaal), Najjar (60. Deumi-Nappi), Schütz (60. Kemper) – Büyükarslan (60. Meuer), Lofolomo (60. Moustafa), Lockl (60. T. Reitz), Hoogewerf (60. Beckhoff) – Telalovic (60. Schroers), Kader (60. Naderi)

Tore: 0:1 Büyükarslan (2.), 1:1 (42.), 1:2 Kader (53.)

So spielte Borussia Mönchengladbach II (1. Halbzeit) gegen Lüttich II: Brüll – Michaelis (30. Schütz), Gaal, Deumi-Nappi, Kemper – Meuer, R. Reitz, T. Reitz (30. Lockl), Beckhoff – Schroers, Naderi

Borussia (2. Halbzeit): Zich – Kurt, Lieder, Deumi Nappi (75. Najjar), Nweke – Hoogewerf, Lofolomo, Lockl (75. Moustafa), Büyükarslan – Telalovic, Kader

Tore: 1:0 Beckhoff (40.), 2:0 Beckhoff (55.)