RWO: Wieder kein Sieg, Terranova trotzdem zufrieden

Nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen zeigte sich besonders ein Trainer mit dem Remis enttäuscht.

1:1 hieß es nach 90 Minuten zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen. Nach der Fortuna-Führung durch Dustin Wilms (25.) erzielte Sven Kreyer nur zehn Minuten später den Ausgleich. In der zweiten Hälfte gab es dann Chancen auf beiden Seiten, aber kein Team erzielte mehr den Siegtreffer.

Für Fortuna-Coach Markus von Ahlen ein enttäuschendes Ergebnis: „Ich glaube, dass es das erwartet intensive, gute Regionalligaspiel war. Wir hatten nach der Führung richtig gute Chancen und müssen das 2:0 machen. Das müssen wir uns ankreiden. Wir waren einmal unachtsam und Oberhausen hat das eiskalt genutzt. Ich glaube, wir hatten auch nach der Halbzeit ein deutliches Übergewicht. Aber auch da hat uns die nötige Präzision gefehlt. Die Leistung war in Ordnung, mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden.“

Zufriedene Kleeblätter nach Punktgewinn

Während von Ahlen mit dem Ausgang der Partie nicht einverstanden war, zeigte sich RWO-Trainer Mike Terranova zufrieden mit der Partie: „Ich glaube, wir haben ein ordentliches Regionalligaspiel zwischen zwei Mannschaften, die unter ihren Erwartungen liegen, gesehen. Wir waren zu Beginn nicht zielstrebig und brauchten erstmal ein Gegentor, bis wir wach waren. Dann war es von unserer Seite ordentlich und wir haben zum Glück vor der Halbzeit den Ausgleich gemacht.“

Besonders mit den zweiten 45 Minuten zeigte sich die RWO-Legende glücklich: „In der zweiten Hälfte wollten beide den Sieg, haben viel investiert. Wir mussten aber auch aufpassen, gerade nach Standards, kein Gegentor zu bekommen. Wir hätten sicher auch einen unserer Angriffe verwerten können. Am Ende geht der Punkt in Ordnung.“

Zum Schluss der Pressekonferenz verlor Terranova ebenfalls ein paar Sätze zur bisherigen Saison von Fortuna Köln, die mit jetzt neun Punkten aus acht Spielen weiterhin auf dem ersten Abstiegsrang stehen, aber auch noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz bestritten haben: „Die Fortuna spielt keine schlechte Saison. Gegen Wattenscheid und Lippstadt hättet sie genauso gewinnen können, da hat einfach das Spielglück gefehlt. Ich hoffe, dass sie das im Laufe der Saison bekommen, und dann werden sich beide Mannschaften, sowohl ihr als auch wir, auf jeden Fall im oberen Drittel festsetzen.“

Für Fortuna Köln geht es am kommenden Wochenende in der Liga weiter, dann wartet das Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt (Samstag, 24. September, 14 Uhr). Rot-Weiß Oberhausen pausiert in der Regionalliga, da das wichtige Niederrheinpokalspiel gegen den MSV Duisburg ansteht (Freitag, 23. September, 19 Uhr).