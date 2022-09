Der Matchwinner beim Spitzenduell zwischen Münster und Rödinghausen war Thorben Deters. Nach Abpfiff strahlte der 27-Jährige über beide Backen.

Preußen Münster thront nach dem 1:0-Erfolg im Topspiel-Kracher gegen den SV Rödinghausen weiter an der Spitze der Regionalliga West. Durch den Sieg konnten die Adlerträger saisonübergreifend auch in der 20. Regionalliga-Partie in Folge punkten. Das goldene Tor zum nächsten Dreier erzielte Thorben Deters.

Der Mittelfeld-Mann resümierte: "Das war ein sehr intensives und gutes Spiel von uns. Wir hatten im ersten Durchgang wirklich einige Chancen und hätten da schon das Tor machen müssen. Dass der Treffer dann in der zweiten Halbzeit so schnell fällt, ist natürlich geil. Hinten raus stark verteidigt, zwischendurch mal Regen gehabt - das war ein sehr geiles Spiel, was allen Spaß gemacht hat." Die Preußen hätten "über weite Strecken guten Fußball gespielt" und gerieten "am Ende dann in eine Abwehrschlacht", erzählte Deters.

Nach schwerem Saisonstart: Der Knoten ist geplatzt

Als viele der SCP-Fans nach der Halbzeit noch gar nicht zurück auf ihren Plätzen waren, klingelte es bereits im Tor des Gegners. Nach dem Münsteraner Anstoß schlug Dennis Grote einen langen Ball in die Spitze, Deters nahm die Kugel hervorragend mit, umkurvte den Gäste-Keeper und schob ein. "Das haben wir gut einstudiert", verriet der 27-Jährige lachend und erzählte weiter: "Wir hätten nicht gedacht, dass das gegen Rödinghausen klappt, weil die sich eigentlich sonst auch immer gut vorbereiten auf den Gegner. Wir haben relativ spontan gesagt, dass wir es probieren wollen und es hat tatsächlich geklappt."

Der beste Preußen-Torschütze aus der vergangenen Spielzeit (16 Tore in drei Wettbewerben) erwischte einen schwierigen Start in die Saison. Zunächst machte Deters eine Corona-Erkrankung einen dicken Strich durch die Rechnung, dann berücksichtigte Trainer Sascha Hildmann ihn nicht für den Spieltagskader. Nach und nach kämpfte sich der flinke Offensivspieler wieder ran und konnte den Knoten mit seinem ersten Saisontreffer nun zum Platzen bringen.

Zu den Jüngeren zähle ich mich zwar nicht mehr, aber wenn die Fans das wollen, dann macht man das natürlich auch sehr gerne. Hat auch großen Spaß gemacht. Thorben Deters.

Nach dem Zittersieg gab es im Preußenstadion dann kein Halten mehr. Die Zuschauer feierten ihre Helden, riefen "Spitzenreiter, Spitzenreiter." Die Mannschaft ließ sich vor der Kurve noch minutenlang feiern. Mittendrin: Matchwinner Thorben Deters. Der gebürtige Meppener sei "eher Freund davon, wenn die Jüngeren auf dem Zaun sitzen und mit den Fans feiern", ließ sich dann aber dennoch überreden: "Zu den Jüngeren zähle ich mich zwar nicht mehr, aber wenn die Fans das wollen, dann macht man das natürlich auch sehr gerne. Hat auch großen Spaß gemacht."