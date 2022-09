Regionalliga West: RWO gegen Fortuna Köln im Duell der Enttäuschten

Am 9. Spieltag der Regionalliga West tritt Rot-Weiß Oberhausen zum Auswärtsspiel bei Fortuna Köln an. Eine richtungsweisende Partie - für beide Mannschaften.

Am kommenden Sonntag wird Rot-Weiß Oberhausen am 9. Spieltag der Regionalliga West auf Fortuna Köln treffen. Beide Mannschaften laufen in dieser Spielzeit bisher ihren Erwartungen hinterher. Die Oberhausener belegen mit elf Punkten den zehnten Platz, Fortuna rangiert mit acht Zählern auf dem gefährdeten Rang 15.

Im Gegensatz zu RWO konnten die Kölner jedoch in den vergangenen Wochen einen Aufwärtstrend verzeichnen. In der Liga gab es nach dem verkorksten Saisonstart zuletzt zwei Siege in Serie. An den letzten beiden Spieltagen konnte die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Markus von Ahlen erst den SC Wiedenbrück mit 1:0 und dann den bis dahin noch ungeschlagenen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn mit 3:0 bezwingen.

Auch RWO konnte am vergangenen Spieltag mit einem 2:2 gegen Kaan-Marienborn punkten. Auf einen Erfolg wartet die Mannschaft von Trainer Mike Terranova dennoch seit nunmehr drei Spielen. Insbesondere die Defensive der Rot-Weißen ließ sich dabei als Schwachstelle ausmachen. Vorne erzielten die Oberhausener zwar 15 Treffer, hinten erwies sich der ambitionierte Klub in jüngster Vergangenheit jedoch häufig als zu anfällig.

Löchrige Defensive bei RWO: 20 Gegentreffer in nach acht Partien

Bereits 20 Gegentore hat Rot-Weiß in der laufenden Spielzeit kassiert - der zweitschlechteste Wert der Liga. Nur Aufsteiger Wattenscheid hat mehr Gegentore auf dem Konto (23). Allein in den letzten drei Begegnungen gab es für RWO zehn Stück. Beim SV Rödinghausen kam RWO mit 1:5 unter die Räder. Eine Woche später unterlag man Schalke II mit 1:3, dazu kamen die zwei Gegentreffer aus dem Punktgewinn gegen Kaan-Marienborn.

Die Fortuna aus Köln lässt hingegen hinten nicht viel zu. Anders als es der Tabellenplatz vermuten lassen würde, steht die Defensive vergleichsweise stabil. Nur Spitzenreiter Preußen Münster und der zweitplatzierte SV Rödinghausen haben weniger Gegentreffer kassiert. Dafür lief es im Angriff der Fortuna bislang alles andere als rund.

Nur fünf magere Treffer konnten die Kölner erzielen, drei davon am vergangenen Spieltag gegen Kaan-Marienborn. Lars Lokotsch ist mit drei Saisontoren derzeit der Top-Torschütze seiner Mannschaft. Die anderen beiden Treffer steuerten Sascha Marquet und Dustin Willms bei.

Klar ist jedoch: Beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am Sonntag würde sich die Gewinnermannschaft klar von der anderen absetzen. Fortuna Köln könnte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen, den dritten Sieg in Serie einfahren und damit RWO in der Tabelle überholen. Die Oberhausener hingegen würden mit einem Auswärtssieg zurück in die Spur finden, sich weiter an die Spitzengruppe heran kämpfen und die Fortuna noch tiefer in den Tabellenkeller schicken.