Schalke U23: Schon Vierter - aber nur 230 Zuschauer im Parkstadion

Die U23 des FC Schalke 04 ist bereits Vierter in der Regionalliga West. Aber nur 230 Zuschauer wollten das Fimpel-Team sehen. Sie verpassten ein Traumtor.

Die U23 des FC Schalke 04 hat den Aufsteiger 1. FC Düren mit 4:1 (1:1) nach Hause geschickt. Dadurch ist das Team von Trainer Jakob Fimpel inzwischen bis auf den vierten Platz in der Tabelle der Regionalliga west vorgerückt. Mit Justin Heekeren, Ibrahima Cissé und Kerim Calhanoglu kommen dort mindestens drei Jungprofis regelmäßig zum Einsatz. Und dennoch will die U23 der Königsblauen offenbar kaum jemand sehen.





Nur 230 Zuschauer haben sich den Heimsieg des S04 gegen Düren im Parkstadion angesehen. Wenn man die ca. 30 aus dem Rheinland mitgereisten Fans des Gastes abzieht, bleiben noch 200 Fans, die sich für die U23 der Knappen interessierten.

Und das bei bestem Wetter. Es hat am Sonntagmittag in Gelsenkirchen nicht geregnet, es war weder kalt, noch zu warm. Man kann es drehen und wenden wie man will. Das Interesse für den Unterbau des FC Schalke 04 bleibt gering. Dabei hatte man sich von der Rückkehr ins Parkstadion im Sommer 2020 nach umfangreichen Umbau-Arbeiten nach dem Abschied von den Ausweichorten Wanne-Eickel und Bottrop auch eine Steigerung der Zuschauerzahlen versprochen.

Doch das ist nicht eingetreten. Die Mannschaft spielt in der traditionellen Spielstätte in vielen Spielen nach wie vor beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das, obwohl von den Fans parallel 240.000 Euro für die Restauration des letzten verbliebenen Flutlichtmasten des alten Parkstadions gesammelt werden und tausende S04-Fans einen Schal mit der Aufschrift „Parkstadion“ tragen.

Die Zuschauer, die gekommen waren, bekamen auch ein tolles Tor des Profi-Linksverteidigers Kerim Calhanoglu zu sehen. Per Direktabnahme knallte er den Ball nach einer verunglückten Flanke von Soichiro Kozuki kurz vor der Pause zum Ausgleich in die Maschen. „Das war ein absolutes Traumtor, weil er da seine linke Klebe genutzt hat. Er hat eine Waffe mit seinem linken Fuß. Es ist dann immer gut, wenn man die dann im Spiel auch mal sieht“, lobte ihn Fimpel. „Er hatte einen frühen Rückschlag mit seinem individuellen Fehler (vor dem 0:1, d. Red.). Aber er hat sich ganz schnell wieder stabilisiert und ins Spiel gefunden. Diese Aufgabe hat er gut gelöst.“ Leider haben es nur 230 Zuschauer mitbekommen. Ziemlich wenig für Spiel in der Regionalliga.