SV Rödinghausen: Vor Gipfeltreffen - Ärger mit Preußen Münster ausgeräumt

Der SV Rödinghausen reist mit einem 4:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf zum Gipfeltreffen nach Münster. Denn am kommenden Samstag (14 Uhr) steht das Duell bei den Preußen an.

Platz eins gegen Platz zwei: Preußen Münster gegen SV Rödinghausen: Am Samstag, 17. September 2022 (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), steht das Gipfeltreffen in der Regionalliga West an.

Kurz nach dem 4:1-Erfolg des SVR gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf richtete Rödinghausens Erfolgsmanager Alexander Müller auch schon den Blick Richtung nächstes Wochenende. "Wir haben gegen Düsseldorf nicht gut ins Spiel reingefunden, gehen aber zum Glück 1:0 in Führung. Hinten heraus geht der Sieg aber auch in der Höhe in Ordnung. Jetzt freuen wir uns auf Preußen Münster. Da müssen wir auf jeden Fall von der ersten Sekunde voll da sein", sagt Müller gegenüber RevierSport.

Rödinghausen: Estevao - Choroba, Wolff (75. Danner), Flottmann, Riemer - Wiemann, Bravo Sanchez, Hoffmeier (68. Ibrahim), Kurzen - Schaub (68. Bach), Marceta (64. Safi). Estevao - Choroba, Wolff (75. Danner), Flottmann, Riemer - Wiemann, Bravo Sanchez, Hoffmeier (68. Ibrahim), Kurzen - Schaub (68. Bach), Marceta (64. Safi). Düsseldorf II: Gorka - Adamski, Corsten, El-Faouzi (60. Monteiro), Marcinek, Seven, Niemiec (68. Hirschberger), Bodzek, Kalonji (60. Bird), Göckan, Brechmann (60. Mansfeld). Schiedsrichter: David-Markus Koj. Tore: 1:0 Marceta (43.), 2:0 Wiemann (53.), 3:0 Marceta (60.), 4:0 Corsten (64., Eigentor), 4:1 Mansfeld (75.). Zuschauer: 529.

An der Hammer Straße werden dann vor wohl mehr als 10.000 Zuschauern zwei verschiedene Philosophien aufeinander treffen. Während die Preußen mit einem namhaften Kader an den Start gegangen sind, versucht es Rödinghausen mit eher unbekannten Spielern oder wie Müller es beschreibt: "Wir holen keine Jungs aus der 2. Bundesliga. Das soll auch überhaupt nicht despektierlich gegenüber anderen Klubs klingen. Wir können einfach nicht in obere Regale greifen und holen Spieler von kleineren Klubs. Wir haben zum Beispiel drei Jungs vom FC Wegberg-Beeck, einen vom Brinkumer SV, einen vom Lüneburger SK verpflichtet. Trotzdem trainieren und spielen wir gut. Wir haben ein tolles Trainerteam und eine super Mannschaft beisammen. Mal schauen, was für uns in Münster geht."

Die Rödinghauser dürfen sich wohl auf einen heißen Empfang im Preußen-Stadion vorbereiten. Denn in der Vergangenheit sorgten Aussagen von SVR-Trainer Carsten Rump für Aufregung - kurzum: er vergriff sich in der Wortwahl und schoss in Richtung Münster, später entschuldigte sich der Fußballlehrer - RevierSport berichtete. "Das ist ausgeräumt. Wir haben mit Peter Niemeyer gesprochen und die Wogen geglättet. Am nächsten Samstag sollten der Sport, das Gipfeltreffen Münster gegen Rödinghausen im Fokus stehen. Es geht schließlich um Fußball", betont Rödinghausens Sportchef und Geschäftsführer Alexander Müller.