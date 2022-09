RWO: Wieder kein Sieg! Darum saß Daniel Davari auf der Bank

Bei Rot-Weiß Oberhausen läuft es einfach nicht rund. RWO durchlebt seine erste Saison-Krise. Auch im Siegerland konnten die Kleeblätter diese nicht beenden.

1:5 in Rödinghausen, 1:3 gegen Schalke II und nun 2:2 in Kaan-Marienborn: Rot-Weiß Oberhausen kommt einfach nicht in Fahrt. Seit drei Spielen ist RWO ohne Sieg und hat in diesen drei Partien satte zehn Gegentore kassiert.

Trotzdem sah RWO-Sportchef Patrick Bauder im Siegerland eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den beiden Auftritten gegen Rödinghausen und Schalke.

Kaan-Marienborn:Jendrusch - Schauerte, Pazurek, Tomas, Brandenburger - Schlosser, Bender, Waldrich (57. Kyere), Scepanik (62. Tsuda) - Wirtz (83. Hoffmann), Hammel. Jendrusch - Schauerte, Pazurek, Tomas, Brandenburger - Schlosser, Bender, Waldrich (57. Kyere), Scepanik (62. Tsuda) - Wirtz (83. Hoffmann), Hammel. RWO: Benz - Winter, Klaß, Wentzel, Fassnacht - Donkor (80. Petritt), März, Ngyombo, Dorow (83. Skolik) - Mickels, Kreyer (88. Rexha). Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen Tore: 1:0 Hammel (18.), 1:1 Mickels (21.), 1:2 Kreyer (29.), 2:2 Kyere (66.). Zuschauer: 402.

"Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Die Laufbereitschaft hat gestimmt, wir waren auch gut in den Zweikämpfen, leider haben wir in der ersten Halbzeit unsere Torchancen nicht genutzt, da müssen wir höher führen. Kaan-Marienborn ist dann stark aus der Halbzeit gekommen. Erst nach dem 2:2 waren wir wieder da und hatten auch unsere Möglichkeiten. Aber Kaan-Marienborn ist natürlich auch ein starker Aufsteiger und keine Laufkundschaft. Über 90 Minuten gesehen war das ein gerechtes Ergebnis. In der aktuellen Situation hätten wir uns natürlich einen Sieg gewünscht, aber wir nehmen den Punkt mit und es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne."

Auf dem Kunstrasenplatz in Kaan-Marienborn vor 402 zahlenden Zuschauern fehlte auf der rot-weißen Seite Daniel Davari. Robin Benz vertrat die etatmäßige Nummer eins im RWO-Kasten. "Daniel war die Woche über angeschlagen. Er hat sich mit muskulären Problemen herumgeplagt und auch einige Einheiten verpasst. 'Diva' hat sich trotzdem in Kaan-Marienborn auf die Bank gesetzt. Robin hat das sehr gut gemacht. Wir sind froh, dass wir zwei gute Torhüter haben", erklärt Bauder.

Acht Punkte beträgt bereits der Oberhausener Rückstand auf Spitzenreiter Preußen Münster. Dass RWO schon eventuell im Herbst weit zurückliegt und frühzeitig die neue Serie planen kann, darüber macht sich Bauder überhaupt keine Gedanken. Bauder: "Wir haben vollstes Vertrauen in das Trainerteam und in die Mannschaft. Wir werden alle gemeinsam da herauskommen. Davon bin ich überzeugt."