Fußball-Regionalligist Preußen Münster führt nach sechs absolvierten Regionalliga-Partien die Tabelle an. Mit Yassine Bouchama weiß ein Neuzugang zu überzeugen.

Als Yassine Bouchama in der Sommerpause vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg zum Vizemeister Preußen Münster wechselte, war dem 25-Jährigen bewusst, wie groß die Konkurrenz bei den Adlerträgern in der Offensive ist. Doch der ehrgeizige Edeltechniker stellte sich dieser Herausforderung und hatte das große Ziel, sich unter Trainer Sascha Hildmann als Stammkraft zu etablieren. Fehleinschätzung? Denkste!

Bouchama stand in fünf der sechs Liga-Partien in der Startelf – beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II fehlte er aufgrund einer Fußprellung – und gehört mit zwei Treffern und zwei Vorlagen zu den besten Scorern bei Münster. Mit seinem Spielverständnis und seiner Übersicht ist er im offensiven Mittelfeld nicht aus der ersten Elf wegzudenken. Besser hätte sich der gebürtige Essener den Start im neuen Verein kaum vorstellen können, trotzdem bleibt er bescheiden und ist dankbar. "Der Start war für mich persönlich sehr gut, aber wichtiger ist, dass wir als Mannschaft performt haben", erklärte Bouchama gegenüber RevierSport.

Und mit der Mannschaft läuft es ebenfalls hervorragend. Mit fünf Siegen und einem Remis führen die Preußen die Tabelle an und konnten bislang ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Der Neuzugang lobt die Qualität innerhalb des Teams: "Bereits im letzten Jahr hat Münster bis zum Ende um den Aufstieg gespielt. Wir haben eine super Truppe. Die Harmonie in der Mannschaft ist hervorragend und alle verstehen sich blendend. Wir sind zufrieden, wissen aber auch, wie hart umkämpft jedes Spiel war. Gegen Münster spielen die Mannschaften doppelt so hart. Es ist noch eine lange Saison. Wir geben Gas und sind zuversichtlich, dass die Resultate dann auch weiter stimmen werden."

Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist unser Ziel. Außerdem möchte ich weiter hart an mir arbeiten. Da ist noch viel Luft nach oben. Ich möchte den maximalen Erfolg haben. Yassine Bouchama über die nächsten Monate.

Im letzten Jahr duellierten sich Rot-Weiss Essen und Münster um die Meisterschaft. Dieses Jahr könnte auch ein Überraschungsteam lange oben mitmischen. Aktuell hat nur der SV Rödinghausen (15 Punkte aus sieben Spielen), neben Münster, als etabliertes Regionalliga-Team einen guten Start hingelegt. Über Konkurrenten im Aufstiegsrennen macht sich Bouchama aktuell noch keine Gedanken: "Das kann man erst nach 16, 17 Partien sagen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist unser Ziel. Außerdem möchte ich weiter hart an mir arbeiten. Da ist noch viel Luft nach oben. Ich möchte den maximalen Erfolg haben."

Für Bouchama und Münster geht es am Samstag (10. September, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt weiter. In der Vorsaison ließ die Hildmann-Elf dort zwei wichtige Zähler liegen und kassierte in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich. Nun soll es besser laufen, auch dank Yassine Bouchama.