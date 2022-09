SG Wattenscheid 09: Klub setzt Zeichen! Zukunft von Trainer Britscho ist klar

Die SG Wattenscheid setzt ein Zeichen - in der Krise: Der Verein hat nämlich den Vertrag mit seinem Aufstiegstrainer verlängert.

Vier Punkte aus sieben Spielen oder anders gesagt: ein Sieg und ein Remis sowie fünf Niederlagen nach sieben Begegnungen - und trotzdem: Die SG Wattenscheid 09 reagiert etwas anders als die meisten Vereine auf diesen schlechten Saisonstart. Der Verein hat am Mittwoch (7. September 2022) bekanntgegeben, dass der Vertrag von Trainer Christian Britscho vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert wird. Das gilt auch für Co-Trainer Timo Janczak.

Das neue Arbeitspapier des Trainers besitzt sowohl für die Regionalliga als auch Oberliga Gültigkeit. "Nach sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen sind wir als Vorstand zu dem Entschluss gelangt, dass wir die Zusammenarbeit mit Christian Britscho und Timo Janczak über die Saison hinaus fortsetzen möchten", erklärt SG-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo und sagt weiter: "Ich sehe dabei nicht nur die Verdienste der Vergangenheit, sondern auch eine klare, positive Entwicklung in der Gegenwart."

Christian Britscho und Timo Janczak wurden im April 2020 als Trainerteam der SG 09 vorgestellt. Zuvor konnte das Duo in der durch die Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2019/2020 Rot Weiss Ahlen in die Regionalliga führen. Insgesamt standen Britscho und Janczak in der Oberliga Westfalen und der Regionalliga West 45 Mal für die SG 09 an der Seitenlinie, bei 24 Siegen, 7 Remis und 14 Niederlagen. Am 6. Juni 2020 gelang im Spiel gegen den FC Eintracht Rheine (2:0) vor mehr als 6.500 Zuschauern der Aufstieg in die Regionalliga West.

Gerade in der aktuellen Situation setzt der Verein damit ein Zeichen: "Trotz unglücklicher Umstände rund um die Vorbereitung und eines äußerst schwierigen Auftaktprogramms zeigt diese junge Mannschaft, dass sie in dieser Liga konkurrenzfähig ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation bald auch die nötigen Punkte einfahren werden und sich die Tabellensituation verbessern wird. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, den handelnden Personen, von denen wir überzeugt sind, Vertrauen zu schenken", erläutert der Sportliche Leiter.