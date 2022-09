Münster: Hahn erinnert sich an RWE-Zeit und verfolgt mit Preußen große Ziele

Preußen Münster grüßt nach sieben Spieltagen von der Regionalliga-West-Spitze. Dabei hat der SCP erst sechs Spiele absolviert. Alexander Hahn und Co. wollen das große Ziel verwirklichen.

Sechs Spiele und 16 Punkte, zudem mit 17 geschossenen Treffern gemeinsam mit dem SV Rödinghausen die beste Offensive der Liga und mit nur vier Gegentoren die beste Defensive der Liga: Die Zahlen des SC Preußen Münster in der Regionalliga West können sich sehen lassen. Es ist kein Zufall, dass der Vize-Meister der Vor-Saison wieder oben mitmischt und aktuell Tabellenführer ist.

"Wir haben einfach eine brutale Qualität im Kader. Es macht jetzt keinen Sinn weit vorauszublicken. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden", sagt Alexander Hahn.

Alexander Hahn in Zahlen 1. FC Saarbrücken: 75 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen FC Homburg: 69 Spiele, 23 Tore, 5 Vorlagen Rot-Weiss Essen: 61 Spiele, 4 Tore, 6 Vorlagen SV Werder Bremen II: 41 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage SV Meppen: 36 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Viktoria Berlin: 19 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage Preußen Münster: 6 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Der 29-Jährige ist der Abwehrchef der Preußen und bildet in der Zentrale mit Simon Scherder ein kongeniales Duo. Das war auch schon zu seinen Essener Zeiten so, als er bei RWE mit Daniel Heber in der Innenverteidigung ein tolles Gespann bildete und Rot-Weiss ebenfalls die beste Defensive der Liga stellte.

Zwei Jahre - von 2019 bis 2021 - stand Hahn bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Der Aufstieg blieb Hahn mit RWE verwehrt. Trotzdem freute er sich über die ersehnte Rückkehr seines Ex-Klubs in den Profifußball. "Wahrscheinlich darf ich das als Münsteraner gar nicht sagen (lacht), aber ich tue es trotzdem, weil es meine ehrliche Meinung ist - und: damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich das Preußen-Trikot tragen werde. Ich habe mich über den Essener Aufstieg gefreut. Der Verein, die Stadt, die Fans haben das einfach verdient. RWE gehört nicht in die 4. Liga. Das gilt auch für Preußen Münster", betont Hahn, der 61 Begegnungen (vier Tore, sechs Vorlagen) für Essen absolvierte.

Ich bin unheimlich glücklich in Münster. Der Verein ist toll, die Stadt hat eine hohe Lebensqualität, die Stimmung in der Mannschaft ist überragend und die Verantwortlichen sind ehrgeizig und ehrlich. Alexander Hahn

Sein Abgang von der Hafenstraße verlief nicht optimal. "Es gab Dinge, die anders hätten laufen können. Aber das ist Schnee von gestern. Ich bin jetzt ein Preuße", will Hahn nicht mehr zurückblicken.

Warum auch? An der Hammer Straße läuft es für den gebürtigen Russen sehr gut. Er absolvierte alle sechs Ligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute und erzielte auch schon ein Tor. Hahn ist wieder der alte "Ali" - ein kompromissloser Verteidiger, der nur schwer im Zweikampf, ob am Boden oder der Luft, zu besiegen ist und der über ein tolles Stellungsspiel verfügt. Auch im Spielaufbau ist er eine wichtige Komponente im Preußen-Spiel.

Hahn: "Ich bin unheimlich glücklich in Münster. Der Verein ist toll, die Stadt hat eine hohe Lebensqualität, die Stimmung in der Mannschaft ist überragend und die Verantwortlichen sind ehrgeizig und ehrlich. Man spürt einfach jeden Tag das Vertrauen. Das braucht man, um seine besten Leistungen zu bringen."

In Münster spielt er auch mit Dennis Grote zusammen, seinem Ex-Kollegen aus Essener Zeiten. "Es ist toll, dass Dennis auch hier ist. Wir haben uns immer gut verstanden. Er ist ein super Fußballer und feiner Mensch", sagt Hahn. Beide wollen mit Münster das erreichen, was ihnen mit Essen verwehrt blieb: den Aufstieg in die 3. Liga - auch wenn Hahn das nach Außen hin nicht so herausposaunen will.

"Es macht keinen Sinn einen rauszuhauen! Die Liga ist eng und es sind noch so viele Spiele zu absolvieren. Wir müssen einfach jede Partie mit voller Konzentration angehen und unsere Leistung bringen. Wenn wir das tun, dann können wir uns nichts vorwerfen und dann bin ich sicher, dass wir unsere Saisonziele auch erreichen werden", erklärt Hahn.