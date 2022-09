RWO: Terranova trotz Doppel-Rot mit Lob für den Schiedsrichter

Rot-Weiß Oberhausen hat zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Heimspiel verloren. Mit 1:3 unterlagen die Kleeblätter Schalke 04 II - in doppelter Unterzahl

Rot-Weiß Oberhausen hat eine hitzige Partie gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 mit 1:3 verloren. Beim Stand von 1:2 sah Flügelstürmer Anton Heinz bei einem Schalker Konter nach einem Halten kurz vor dem eigenen Strafraum die Rote Karte und nach einer Stunde Spielzeit musste auch Fabian Holthaus nach einem harten Einsteigen an der Seitenlinie vorzeitig duschen gehen.

RWO-Trainer Mike Terranova räumte nach dem Schlusspfiff ein, dass beide Platzverweise völlig berechtigt waren. „Bei der Szene mit Anton macht es der Stürmer natürlich sehr clever. Ich weiß gar nicht, ob er den Ball so richtig gut mitgenommen hätte, aber dann sucht er halt den Körperkontakt. Das würde ich mir manchmal von meinen Spielern auch wünschen, dass wir in solchen Situationen mit genau dieser Cleverness agieren. Die Rote Karte ist absolut berechtigt, wir haben da eigentlich auch mit den Spielern kommuniziert, dass wir solche Situationen laufen lassen, egal was ist. Ich glaube auch nicht, dass Anton das mit Absicht gemacht hat.“

Holthaus "hat uns einen Riesengefallen getan"

Etwas anders sah der 45-Jährige die Rote Karte gegen Fabian Holthaus in der zweiten Halbzeit, auch wenn er die Entscheidung an sich nicht anzweifelte. „Da hat uns Fabian natürlich einen Riesengefallen getan“, meinte „Terra“ mit höchst sarkastischem Unterton. „Da werden wir mit ihm drüber sprechen müssen. Ich unterstelle ihm da natürlich keine böse Absicht, aber danach war das Spiel halt tot. Da war dann auch keine Hoffnung mehr da und es ging nur noch darum, nicht noch mehr Gegentore zu bekommen.“

Wenig später im Spiel gab es noch eine weitere strittige Szene, als Schalkes Ibrahima Cissé ähnlich hart in ein Tackling ging, dafür aber nur gelb sah. „Das waren zwei verschiedene Sachen. Cissé trifft den Gegner unten, Fabian seinen Gegner weiter oben – das ist dann der entscheidende Unterschied. Der Schiedsrichter hat heute einen guten Job gemacht, auch wenn es gegen uns lief. Aber daran hat es heute mit Sicherheit am wenigsten gelegen, dass wir verdient verloren haben“, erklärte der RWO-Trainer, der aber den Blick nach vorne auf das anstehende Spiel gegen die Überraschungsmannschaft Kaan-Marienborn richten wollte.

„Für uns wird es jetzt natürlich nicht einfacher nach zwei Niederlagen, die sehr enttäuschend für uns alle waren und auch so nicht unser Anspruch sind - speziell in Heimspielen nicht. Nichtsdestotrotz werden wir vernünftig weiterarbeiten wollen in Kann-Marienborn dann wieder einen Dreier holen und zurück in die Erfolgsspur kommen. Ich bin mir sicher, dass wir noch eine sehr gute Saison spielen werden.“