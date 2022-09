Nächste RWO-Pleite: Acht Gegentore in zwei Spielen - Das sagt Terranova

Rot-Weiß Oberhausen hat nach der 1:5-Klatsche gegen den SV Rödinghausen auch gegen die U23 des FC Schalke 04 verloren. Nach zwei Platzverweisen gegen RWO stand es am Ende 1:3.

Eigentlich sollte bei Rot-Weiß Oberhausen nach der herben 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende beim SV Rödinghausen Wiedergutmachung betrieben werden. Doch daraus wurde nichts, denn die Kleeblätter verloren ihr Heimspiel gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten FC Schalke 04 mit 1:3.

Nach zwei Platzverweisen gegen die Hausherren spielten die Königsblauen ihre Führung am Ende locker nach Hause. Dementsprechend zufrieden war auch Trainer Jakob Fimpel. „Das war ein ganz wichtiger Auswärtssieg für uns. Gerade nach der letzten Phase, in denen wir nicht viele Punkte holen konnten“, betonte der 33-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz. „Wir sind gut und intensiv ins Spiel gekommen, waren körperlich voll da und gehen dann auch in Führung. Danach haben wir sofort wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen mit der Standardsituation zum 1:1, aber das haben meine Jungs super gemacht, wie sie sich von diesem Rückschlag sofort erholt haben.“

Fimpel unzufrieden mit dem Spiel in Überzahl

Nicht zufrieden war der S04-Trainer aber mit den letzten 30 Minuten des Spiels. „Da haben wir es irgendwie nicht kapiert, dass wir zwei Mann mehr auf dem Platz waren, hatten überhaupt keine Geschwindigkeit und kein Selbstvertrauen im Spiel und haben es am Ende nur noch so runter gespielt. Aber die ersten 60 Minuten waren gut von uns und wir sind glücklich, dass wir hier mit einem Sieg nach Hause fahren.“

Rot-Weiß Oberhausen: Davari – Winter, Öztürk (28. Wentzel), Klaß, Fassnacht – Holthaus, Ngyombo, März (46. Skolik) – Lunga (70. Donkor), Kreyer (58. Mickels), Heinz Davari – Winter, Öztürk (28. Wentzel), Klaß, Fassnacht – Holthaus, Ngyombo, März (46. Skolik) – Lunga (70. Donkor), Kreyer (58. Mickels), Heinz FC Schalke 04 II: Novakovic – Cissé, Albutat (57. Scheller), Schell – Aydin (84. van der Sloot), Müller, Kyerewaa, Calhanoglu – Kozuki (73. Sané), Dadashov, Ivan Schiedsrichter: Felix Weller Zuschauer: 2610 Tore: 0:1 Kozuki (13.), 1:1 Öztürk (15.), 1:2 Ivan (20.), 1:3 Kyerewaa (51.) Gelbe Karten: Fassnacht, Kreyer, Lunga – Dadashov, Aydin, Kozuki, Cissé, van der Sloot Rote Karten: Heinz (41.), Holthaus (60.)

Terranova ärgert sich über das 1:2

Sein Gegenüber Mike Terranova war nach dem Spiel bedient. „Das passt komplett in die Phase, die wir momentan haben“, haderte der RWO-Coach. „Wir wussten, auf was für einen Gegner wir treffen und haben dann schon früh eine Situation, wo wir keinen Zugriff haben und dann ist sofort der erste Schuss wieder drin.“

Danach sah der 45-Jährige ein ausgeglichenes Spiel, ärgerte sich aber über die Entstehung des zweiten Gegentors. „Wir sind selber im Angriff, dann erobert Andreas Ivan direkt vor der Trainerbank den Ball und macht das dann natürlich sehr gut, aber da hätte ich mir schon mal ein taktisches Foul von uns gewünscht und dann passt es wieder, dass auch der zweite Torschuss direkt wieder drin ist. Wir haben dann vernünftig weitergespielt, aber nach den Roten Karten war das Spiel natürlich vorbei, aber die acht übrigen Leute haben das wirklich gut verteidigt.“

Weiter geht es für Terranovas Mannschaft am kommenden Samstag beim Aufsteiger Kaan-Marienborn (10. September, 14 Uhr). Für Schalkes zweite Mannschaft geht es einen Tag später zuhause gegen den 1. FC Düren (11. September, 14 Uhr).