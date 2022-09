Regionalliga West: Fortuna Köln meldet sich zurück - Sieg gegen Spitzenreiter

Fortuna Köln meldet sich nach dem schwachen Saisonstart zurück. Der ambitionierte Regionalligist gewann das zweite Spiel in Folge, diesmal gegen den Tabellenführer.

Fortuna Köln ist mit drei Niederlagen und einem Remis in die Saison 2022/2023 gestartet. Viel zu wenig für die Ambitionen der Fortuna.

Seit drei Spielen geht es nun aufwärts. Nach einer Nullnummer gegen Schalke II folgte ein 1:0-Auswärtserfolg beim SC Wiedenbrück und am Freitagabend eine 3:0-Gala gegen den aktuellen Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn. Lars Lokotsch und Dustin Willms erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen, der auch durchatmen kann.

Fortuna Köln: Weis - Langer, Scholz, Rumpf - Willms (61. Sarpei), Batarilo, Hölscher, Sezer - Budimbu, Lokotsch, Marquet (75. Nadjombe). Weis - Langer, Scholz, Rumpf - Willms (61. Sarpei), Batarilo, Hölscher, Sezer - Budimbu, Lokotsch, Marquet (75. Nadjombe). Kaan-Marienborn: Jendrusch -Tomas, Schauerte, Pazurek (83. Hoffmann), Schlosser - Brandenburger, Scheld (54. Scepanik), Zimpel (54. Waldrich), Kyere - Wirtz (71. Alajebegovic), Hammel. Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz Tore: 1:0 Lokotsch (12.), 2:0 Willms (54.), 3:0 Lokotsch (89.) Zuschauer: 2136 Gelbe Karten: - Pazurek.

Klar: Die Fortuna hinkt immer noch ihren Zielen weit hinterher, scheint aber auf dem Weg der Besserung zu sein. In den nächsten Begegnungen gegen Bocholt, Oberhausen, Aachen oder Düren zählten für die Kölner eigentlich auch nur Dreier, um wieder oben an Kaan-Marienborn und Münster heranzurücken. Zu viele Punkte haben die Kölner bereits an den ersten Spieltagen verschenkt.

Für den starken Aufsteiger aus dem Siegerland war das 0:3 im Südstadion erst die erste Saisonniederlage. Zuvor siegte Kaan-Marienborn fünfmal und spielte nur einmal (1:1 gegen 1. FC Köln II) Unentschieden. Für die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer geht es am nächsten Spieltag wieder zuhause weiter. Dann kommt Rot-Weiß Oberhausen ins Siegerland.