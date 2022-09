SG Wattenscheid 09: "flexibler Mittelfeldspieler" kommt aus Homberg

Auf den letzten Drücker hat sich die SG Wattenscheid 09 noch einmal mit einem "flexiblen Mittelfeldspieler" verstärkt. Eine Reaktion auf den überraschenden Abgang von Calvin Küper.

Mit vier Punkten aus sechs Spielen steckt die SG Wattenscheid 09 im Tabellenkeller der Regionalliga West. Am letzten Tag des Transferfensters haben Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo und sein Team noch einmal zugeschlagen, um den Kader zu verstärken.

Julian Meier kommt vom VfB Homberg aus der Oberliga Niederrhein an die Lohrheide. Der 22-Jährige spielte in der Jugend für den VfB Hilden, den Wuppertaler SV und Erzgebirge Aue. Über den 1.FC Monheim, den SC Wiedenbrück und Homberg geht es nun nach Wattenscheid.

Ich möchte dem Team in jeder Situation helfen, damit wir in dieser Liga bleiben – weil dort gehört die SGW hin! Julian Meier

„Wir sind glücklich über die Verpflichtung von Julian, die gestern sehr spontan zustande gekommen ist. Er wird unser Spiel im Mittelfeld auf der Acht und der Zehn noch variabler machen. Sein Können hat er in der Vergangenheit in der Regionalliga ja bereits unter Beweis gestellt“, erklärte Pozo y Tamayo.

In der Regionalliga sammelte Meier bislang insgesamt 16 Einsätze (ein Tor). In Wattenscheid sollen nun noch einige dazukommen. „Die SGW ist ein Traditionsverein mit geilen Fans und einem super Stadion. Ich möchte dem Team in jeder Situation helfen, damit wir in dieser Liga bleiben – weil dort gehört die SGW hin!“, zeigte sich der Neuzugang voller Vorfreude auf die neue Aufgabe.

Meier soll "überraschenden Abgang" ersetzen

Die Verpflichtung von Meier sei auch eine Reaktion auf den „überraschenden Abgang von Calvin Küper“, berichtete der Sportvorstand. Küper war eigentlich erst vor wenigen Wochen selbst als Neuzugang vorgestellt worden. Doch nach nur anderthalb Monaten bat der 21-Jährige um die Vertragsauflösung und kehrte zur SpVg Schonnebeck zurück.

Nun kann die SGW auch dieses etwas ungewöhnliche Thema endgültig abschließen. Mit Meier kommt ein ebenfalls junger Spieler, der seine Qualitäten vorrangig auf der Achter- und Zehnerposition hat. Womöglich kann er diese schon am Sonntag, 4. September, unter Beweis stellen. Dann empfängt die SGW Alemannia Aachen zum Traditionsduell (14 Uhr).