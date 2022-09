1. FC Bocholt: Schock beim Training - zwei Spieler mussten ins Krankenhaus

Das Mittwochstraining des 1. FC Bocholt ist von zwei Notarzt-Besuchen überschattet worden. Zwei Spieler mussten unabhängig voneinander ins Krankenhaus.

Das Training am Mittwoch werden die Spieler des 1. FC Bocholt und ihr Trainer Marcus John wohl nicht so schnell vergessen. Bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück mussten gleich zwei Spieler mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das vermeldete der Regionalliga-Aufsteiger am Donnerstag.

Zunächst habe Fabio Ribeiro einen epileptischen Anfall erlitten, später erlitt Lars Bleker einen Kreislaufkollaps. Beide mussten notärztlich behandelt werden. Mittlerweile, so schreibt der Verein in den sozialen Netzwerken weiter, seien beide Spieler jedoch wieder stabil und auf dem Wege der Besserung. Für einen Einsatz am Samstag in Wiedenbrück würden allerdings beide nicht in Frage kommen.

„Das waren dramatische Minuten. So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt und möchte ich auch nicht wieder erleben“, sagte John, der vor dem 3:2-Sieg gegen Wattenscheid am vergangenen Wochenende zum neuen Cheftrainer - zumindest bis Jahresende - ernannt wurde. „Wir alle waren geschockt. Umso wichtiger, dass es Lars und Fabio den Umständen entsprechend gut geht“, wird 48-Jährige von den Bocholtern weiter zitiert.

Nachdem die „Schwatten“ um die beiden ehemaligen RWE-Publikumslieblinge Kevin Grund und Marcel Platzek am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren hatten, geht es nun zum SC Wiedenbrück. Neben Ribeiro und Bleker müssen sie dabei auch auf den langzeitverletzten Gino Windmüller, Jeffrey Obst (Zerrung in der Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur), Takumi Yanagisawa (Meniskuseinriss) und den gelb-rot-gesperrten Florian Abel verzichten.