RL West: Böse Pleite für RWO, erste Siege für Bocholt und Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen hat beim Auswärtsspiel in Rödinghausen eine böse Pleite kassiert. Der 1. FC Bocholt und Fortuna Köln feierten ihre ersten Siege.

Rot-Weiß Oberhausen ist beim Auswärtsspiel in Rödinghausen böse unter die Räder gekommen. Die Kleeblätter unterlagen beim Regionalliga-Meister von 2020 mit 1:5. Schon zur Pause musste die Elf von Terranova einen 0:5-Rückstand hinnehmen. Julian Wolff (10.), Pierre Kurzen (14.), Vincent Schaub (36. und 40.) und Kevin Hoffmeier (45.) sorgten schon vor der Halbzeitpause für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Sven Kreyer (54.) war am Ende nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Der SC Preußen Münster hat hingegen nach dem 0:0 in der Vorwoche bei der U23 von Borussia Mönchengladbach in die Erfolgsspur zurückgefunden. Kevin Wegkamp (57.) und Shaibou Oubeyapwa (86.) erzielten die Treffer beim 2:0-Sieg, der die Adlerträger punktgleich mit Kaan-Marienborn und Düren an die Spitze hebt. Kaan-Marienborn greift erst am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei der U23 des FC Schalke 04 in den Spieltag ein.

Straelen bleibt hingegen auch im sechsten Saisonspiel ohne Punkt und bleibt damit auch Letzter.

Den ersten Sieg hingegen hat der 1. FC Bocholt errungen. Beim Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 siegten die „Schwatten“, wie sich selbst nennen, mit 3:2. Zu den Torschützen gehörten dabei auch zwei ehemalige Essener. Nico Lucas hatte die 1:0-Führung erzielt, Marcel Platzek in der 66. Spielminute den Siegtreffer für die Elf von Interimstrainer Marcus John. Die letzte Viertelstunde agierten sie dabei noch in Unterzahl. Florian Abel, verantwortlich für den 1:1-Ausgleichstreffer, sah in der 77. Minute Gelb-Rot.

Der 1. FC Düren hat in Lippstadt derweil seine erste Niederlage kassiert. Beim 0:3 (Torschützen: Viktor Maier, Phil Halbauer und Henri Matter) wurden Philipp Simon (45., Gelb-Rot) und Vincent Geimer (79., Rot) vorzeitig vom Platz geschickt. Der Wuppertaler SV kam bei der U23 von Borussia Mönchengladbach nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Auch Fortuna Köln feierte beim 1:0 in Wiedenbrück seinen ersten Saisonsieg. Lars Lokotsch erzielte den goldenen Treffer des Tages.

Bereits am Freitag hatte Alemannia Aachen Rot Weiss Ahlen mit 1:0 geschlagen. Die zweite Mannschaft des 1. FC Köln besiegte die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 3:1.