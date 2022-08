Regionalliga West: Favoritenstraucheln geht in die nächste Runde

Das Favoritenstraucheln in der Regionalliga West geht fleißig weiter. Fortuna Köln, Rödinghausen und Preußen Münster haben ihre Spiele jeweils nicht gewinnen können.

Der 1. FC Kaan-Marienborn bleibt weiterhin die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger siegte im Top-Spiel gegen den SV Rödinghausen mit 2:1. Der Verein aus dem Kreis Wittgenstein bleibt damit Tabellenführer. Nur Mitaufsteiger Düren könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln vorbeiziehen. Rödinghausen ist allerdings nicht der einzige Aufstiegsfavorit, der gestrauchelt ist.

Auch Fortuna Köln kam gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die Domstädter bleiben damit sogar im fünften Anlauf in Serie weiter sieglos. Bei Schalke waren mit Henning Matriciani, Leo Greiml und Ibrahimi Cissé drei Spieler aus dem Profikader aufgelaufen. Zudem hat der SC Preußen Münster gepatzt. Im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ging die Elf von Trainer Sascha Hildmann zwar nach einem Treffer von Marc Lorenz bereits nach zwölf Minuten in Führung, in der zweiten Halbzeit konnten die kleinen Fohlen durch Michel Lieder ausgleichen (67.).

Rot-Weiß Oberhausen hat sich derweil vom Spielabbruch beim Auswärtsspiel bei Köln II unbeeindruckt gezeigt. Die Kleeblätter feierten im Heimspiel gegen den SV Lippstadt einen 3:1-Erfolg. Für die Elf von Trainer Mike Terranova erzielten Sven Kreyer (24. und 56.) und Anton Heinz (37.) die Tore. Lippstadt war nach 17 Minuten durch Viktor Maier in Führung gegangen.

Der SV Straelen bleibt derweil weiter ohne Punkt. Fortuna Düsseldorfs U23 besiegte den DFB-Pokalteilnehmer durch Tore von Routinier Adam Bodzek und Kevin Brechmann mit 2:0. Außerdem trennten sich Rot Weiss Ahlen und der 1.FC Bocholt mit einem 2:2-Remis.

Am Freitagabend war bereits der Wuppertaler SV im Heimspiel gegen Alemannia Aachen gestrauchelt. Das 0:0 im Traditionsduell hatte zudem zu den ersten Mehnert-Raus-Rufen geführt. Im zweiten Spiel des Tages hatte die SG Wattenscheid ein Unentschieden gegen den SC Wiedenbrück erkämpft. Am Sonntag folgt noch die Party des 1. FC Düren gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln.