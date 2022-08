Regionalliga: Preußen Münster will Serie ausbauen - Bouchama fällt aus

Am Samstag spielt der SC Preußen Münster in der Regionalliga gegen Gladbach II (14 Uhr). Die Siegesserie soll weitergehen, so ist die Lage vor dem Spiel beim SCP.

Drei Spiele, drei Siege. Der SC Preußen Münster ist perfekt in die Regionalliga-Saison gestartet. Am Samstag geht es zuhause gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Dort soll die Serie ausgebaut werden.

SCP-Trainer Sascha Hildmann betont vor den 90 Minuten: "Gladbach hat gute Jungs in der Mannschaft. Das wird für uns ein heißer Gegner - so wie jede Woche. Ich erwarte sie mitspielend und offensiv ausgerichtet, so wie uns. Das kann interessant werden. Gladbach hat einen spielerischen Ansatz, kommt viel über die Außenbahnen"

Nach dem 13:0 in der 1. Runde im Westfalenpokal wartet auf den SCP in Runde zwei der Ligakonkurrent SG Wattenscheid. Am 7. September erwartet der SCP die SG Wattenscheid zum Heimspiel an der Hammer Straße. Anstoß für das Pokalduell ist um 19 Uhr. In der Liga konnte sich der SCP mit 4:1 durchsetzen. Über das 13:0 gegen Hünsborn sagt Hildmann: "Wir hatten richtig Bock auf das Pokalspiel. Gerade für die junge Garde war das Gold wert, sie konnten wichtige Minuten sammeln. Aber jeder einzelne hat in Hünsborn überzeugt."

In der letzten Woche hatten die Preußen in der Liga spielfrei, daher sind sie nun bereit, wie Hildmann erklärt: "Wir freuen uns auf die Partie und einen starken Gegner aus Gladbach. Wir haben das spielfreie Wochenende gut genutzt und auch das Pokalspiel tat uns gut. Jetzt wollen wir die nächsten drei Punkte holen."

Personell kann er dabei nicht auf dem Vollen schöpfen, weil Mittelfeldspieler Yassine Bouchama mit einer Fußprellung ausfällt. Dafür hat "Dennis Daube die ersten Gehversuche im Mannschaftstraining gemacht. Das Aufwärmen, Passübungen. Das freut uns für ihn", verrät Hildmann.