Rot Weiss Ahlen empfängt am Samstag ab 14 Uhr den 1. FC Bocholt. Dabei muss Andreas Zimmermann auf einen gesperrten Stammspieler verzichten. Ein frischer Zugang steht aber zur Verfügung.

Rot Weiss Ahlen hat am vergangenen Spieltag eine böse 0:5-Klatsche beim SC Wiedenbrück kassiert. Dabei wurde Abwehrspieler Mordecai Zuhs bereits nach 17 Minuten des Feldes verwiesen. Nun sperrte ihn das Sportgericht für ein Ligaspiel. Das am kommenden Samstag gegen den 1. FC Bocholt.

Ahlens Trainer Andreas Zimmermann ist zuversichtlich, was die Aufgabe gegen den Aufsteiger angeht. Er sagt gegenüber RevierSport: "Wir sind eine Heimmacht. Die Spiele im eigenen Stadion machen besonders viel Spaß. Diese Stärke wollen wir auch in dieser Saison bestätigen und Bocholt schlagen." Zimmermann ergänzt: "Bocholt ist aber auch ein starker Aufsteiger. Allein Marcel Platzek und Kevin Grund können den Unterschied machen. Wir werden auf jeden Fall top vorbereitet und wieder heiß auf einen Sieg sein."

Neuer Abwehrspieler aus Verl ist ein alter Bekannter in Ahlen

Vielleicht wird am Samstag Sören Jankhöfer schon mithelfen können, um die drei Punkte in Ahlen zu behalten. Denn der 19-jährige Innenverteidiger ist in dieser Woche an die Werse zurückgekehrt. In der Jugend spielte Jankhöfer mit einer kleinen Unterbrechung von der F1 bis zur U19 in Ahlen. Dann wagte er den nächsten Schritt und wechselte in die U19 zum Drittligisten SC Verl. Dort wurde er Meister in der Westfalenliga und stieg mit den Schwarz-Weißen in die Bundesliga auf. Nun die Rückkehr ins Münsterland.

"Hier in Ahlen passt es unter anderem mit meinem Studium. Ich freue mich darauf, in dieser guten Regionalliga spielen zu können. Von der Mannschaft bin ich gut aufgenommen worden und werde versuchen so viele Einsätze wie nur möglich zu bekommen", sagte Jankhöfer bei seiner Vorstellung.