Rot Weiss Ahlen: Zimmermann mit emotionaler PK-Rede nach 8:0-Gala

Rot Weiss Ahlen besiegte am 3. Spieltag der Regionalliga West die SG Wattenscheid mit sage und schreibe 8:0. Nach dieser Gala war auch der Ahlener Trainer beeindruckt.

Drei Spiele, sieben Punkte und die 2. Runde im Westfalenpokal: Rot Weiss Ahlen ist für seine Verhältnisse furios in die Spielzeit 2022/2023 gestartet. Das betonte auch Andreas Zimmermann nach der sensationellen 8:0-Gala gegen die SG Wattenscheid 09.

"Ja, war geil, was?" Das macht schon Spaß, wenn du mit einem 8:0 aus dem Spiel herausgehst. Das war echt geil", mit diesen Worten begann Ahlens Fußballlehrer die Pressekonferenz nach dem Spiel. Einmal in Fahrt legte der populäre "Zimbo" so richtig los.

Wir genießen jetzt jeden Moment, ohne durchzudrehen. Aber klar ist auch, dass wir die Liga jetzt auch weiter rocken wollen. Andreas Zimmermann

"Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt: Männer, wir sind bereit, wir sind jetzt dran. Und damit meine ich nicht nur das Team, sondern die ganze Ahlener Familie. Alle sind bereit und alle erwarten, dass wir durchstarten. Und das machen wir jetzt auch!", betonte der 52-Jährige und erklärte weiter: "Mit der Unterstützung der Fans ist es natürlich noch geiler. Das war schon toll. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Schade nur, dass nur 800 Fans hier waren. Jeder, der gegen Wattenscheid da war, muss Werbung machen und sagen wie geil es im Wersestadion ist. Unser Fußball ist es nicht nur die Kugel laufen zu lassen, sondern auch zu fighten, zu kämpfen bis zum Umfallen."

Der gebürtige Berliner Zimmermann, der seinen Schützlingen nach der Gala zwei trainingsfreie Tage gönnte, hatte aber auch seinen Trainerkollegen Christian Britscho, der nun in Wattenscheid tätig ist, nicht vergessen. Zimmermann zeigte auch während der 8:0-Feierlichkeiten Größe und sagte: "Man darf aber auch nicht vergessen, dass Christian Britscho der Aufstiegstrainer war. Er hat das alles top vorbereitet, wir haben jetzt nachgezogen. Wir genießen jetzt jeden Moment, ohne durchzudrehen. Aber klar ist auch, dass wir die Liga jetzt auch weiter rocken wollen."