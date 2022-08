RWO: Holthaus über seinen Hammer und den Saisonstart

Rot-Weiß Oberhausen siegte am dritten Spieltag der Regionalliga West mit 2:1 gegen den SV Straelen. Überragender Mann auf dem Feld: Fabian Holthaus.

Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Aachen (2:1) und dem Unentschieden gegen Gladbach II (3:3) feierte Rot-Weiß Oberhausen den zweiten Sieg der Saison mit einem 2:1 über den SV Straelen.

Das 1:0 in der Partie fiel nach einer Ecke, die Fabian Holthaus punktgenau auf den Kopf von Tanju Öztürk zirkelte. Und auch beim 2:0 war Holthaus der Hauptakteur. Sven Kreyer ließ einen Ball am Sechzehner mit der Brust prallen, Holthaus kam angerauscht und hämmerte das Spielgerät unhaltbar in den linken Winkel. Ein Tor, welches schöner kaum hätte sein können.

Der Vorbereiter und Torschütze zeigte sich einverstanden mit seiner Leistung: „Wir haben die Woche hartnäckig Abschlüsse und Standards trainiert. Das gegen Straelen jetzt mal beides geklappt hat, ist toll. Es gibt so Tage, an denen es einfach klappt, dann ist man natürlich doppelt zufrieden und doppelt glücklich über seine eigene Leistung. Unterm Strich waren es aber auch nur drei Punkte.“

Über sein Tor, welches mit Sicherheit auch das Potential zum Tor des Monats hätte, verlor der Abräumer anschließend noch ein paar Worte: „Ich habe schonmal ein ähnlich schönes Tor gemacht, aber das ist schon etwas her. Das Tor gegen Straelen war auf jeden Fall schon echt gut.“

Die Saison ist frisch. Zwei von drei Spielen gewonnen, ein Unentschieden, noch keins verloren. Wir sind im Soll. Fabian Holthaus

Und es hätte durchaus noch ein Scorerpunkt mehr sein können. Eine Ecke in der zweiten Halbzeit landete ebenfalls direkt auf dem Kopf von Öztürk, der dieses Mal aber drüber köpfte. Anschließend schilderte der Innenverteidiger seine Sicht auf die Standards: „Der Ball vom Fabian kam zweimal perfekt auf meinen Kopf. Einmal mache ich ihn, einmal treffe ich ihn leider nicht richtig. Das ist dann Training, dass sich irgendwann auszahlt.“

Auch Dank des Traumtorschützen startete RWO noch besser in die Saison als im vergangenen Jahr. In der letzten Saison holten die Kleeblätter aus den ersten drei Spielen sechs Punkte, in dieser ist es ein Zähler mehr. Für Holthaus ein Start nach Plan: „Mit der aktuellen Punkteausbeute können wir zufrieden sein. Natürlich hätte es besser, aber auch deutlich schlechter laufen können. Unterm Strich ist aber alles gut. Die Saison ist frisch. Zwei von drei Spielen gewonnen, ein Unentschieden, noch keins verloren. Wir sind im Soll.“