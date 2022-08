Alemannia Aachen: Stürmer findet einen neuen Verein

Alemannia Aachen gab Ende Juli bekannt, dass ein Stürmer vorzeitig den Verein verlassen wird. Nun hat der Angreifer einen neuen Klub gefunden.

Mit seinem wichtigen Siegtor beim 1:0 gegen den SV Straelen in der Endphase der letzten Regionalliga-Saison hatte Ergün Yildiz Anteil am Klassenerhalt von Alemannia Aachen. Ende Juli löste er seinen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Vertrag vorzeitig auf und nun ist auch bekannt, wo er in Zukunft auf Torejagd gehen wird.

Alemannia Aachen: Transfers im Überblick Zugänge: Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), Felix Heim, David Sauerland (beide Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig), Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte), Julian Schwermann (SC Verl), Jan Strauch (eigene U19), Dimitry Imbongo (Fortuna Köln) Abgänge: Nils Blumberg, Peter Hackenberg (beide Karriereende), Tim Buchheister, Tugrul Erat, Ricardo Antonaci, Luka Losic, Mergim Fejzullahu, Oluwabori Falaye, Hamdi Dahmani (alle Ziel unbekannt), Joshua Mroß (TuS Bövinghausen), Selim Gündüz (Ankara/Türkei), Ergün Yildiz (Bonner SC)

Für die Alemannia erzielte er in insgesamt 14 Einsätzen zwei Treffer.

Yildiz wird ab sofort für den Mittelrheinligisten Bonner SC stürmen. Der 24-jährige kennt die Liga bestens. Er wechselte im letzten Winter vom Mittelrheinligisten FC Pesch, wo er in 13 Spielen 15 Tore erzielte, nach Aachen.

"Ergün hat mit seiner Quote in der Mittelrheinliga (62 Spiele/31 Tore, Anm. d. Red.) nachgewiesen, dass er ein echter Torjäger ist. Mit seiner körperlichen Wucht, seiner Größe sowie seiner Schusskraft und seinem Zug zum Tor bekommen wir einen Stürmer, der sehr gut zu der Art Fußball passt, die wir auf den Platz bringen möchten", sagt Bonns Sportdirektor Daniel Zillken.

Neben Ergün Yildiz gab der Bonner SC auch die Verpflichtung von Dan-Patrick Poggenberg (Fortuna Köln bekannt).

Und, siehe da: Beim 6:1-Testspielsieg des BSC gegen den 1. FC Spich trug sich Yildiz prompt in die Torschützenliste ein.