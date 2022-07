Regionalliga: Schalke überrumpelt profiverstärkten 1. FC Köln mit kurzen Ecken

Der 1. FC Köln hat bei den Profis und der U21 einen Fehlstart hingelegt.

So hatte sich der 1. FC Köln den Start in die neue Saison nicht vorgestellt. Die Profis flogen nach Elfmeterschießen in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Jahn Regensburg raus.

Und die U21 steht nach zwei Partien in der Regionalliga West bei Null Zählern. Nach dem 0:5 zum Start gegen den SV Rödinghausen gab es gegen die U23 des FC Schalke ein 1:3.

Dabei traten die Kölner mit sechs Profis an, die am Tag zuvor nicht zum FC-Kader im DFB-Pokal standen. Doch auch das Mitwirken von Jonas Urbig, Bright Akwo Arrey Mbi, Denis Huseinbasic, Florian Dietz, Steffen Tigges und Joshua Schwirten half Köln nichts. Nur Leon Schneider, Stephan Salger, Georg Strauch, Tim Giesen und Joshua Schwirten standen nach dem 0:5 zum Auftakt in der Startelf.

Köln II: Urbig - Schneider, Arrey, Salger, Suchanek (70. Henning) - Giesen, Huseinbasic, Schwirten (73. Fadeev), Strauch (46. Lenges) - Tigges (59. Mittelstädt), Dietz Urbig - Schneider, Arrey, Salger, Suchanek (70. Henning) - Giesen, Huseinbasic, Schwirten (73. Fadeev), Strauch (46. Lenges) - Tigges (59. Mittelstädt), Dietz Schalke II: Heekeren - Aliu (76. Lelle), Mfundu, Schell, Müller - Albutat, Bokake-Bolufe, Guzy (81. Campanile), Ivan (88. Balouk) - Castelle (61. Tchadjobo), Dadashov Tore: 1:0 Huseinbasic (15.), 1:1 Dadashov (18.), 1:2 Ivan (87.), 1:3 Dadashov (92.) Schiedsrichter: Fasihulla Habibi

Köln erwischte auch den besseren Start. Steffen Tigges ließ eine Hereingabe in der Mitte durch, dahinter stand Huseinbasic, einer der Profis traf damit zum 1:0.

Doch Schalke war nicht geschockt. Schließlich hatten die den Trick mit der kurzen Ecke im Gepäck. Der half nach 18 Minuten zum ersten Mal. Köln ließ sich von einer kurz ausgeführten Ecke überraschen. Den ersten Versuch von Andreas Ivan hielt Urbig, doch den Abpraller versenkte Rufat Dadashov.

In der Folge gab es nicht viele Torraumszenen. Eine nutzte Schalke zur Führung - wieder nach einer kurz ausgeführten Ecke. Ivan nutzte das aus und traf zur S04-Führung. In der Nachspielzeit machte Dadashov mit seinem zweiten Tor alles klar

Schalke damit nach dem 1:0 gegen Straelen mit dem perfekten Start, Köln steht erst einmal im hinteren Teil der Tabelle. In einer Woche gibt es das Duell dann wieder. Am Sonntag steht am ersten Spieltag der Bundesliga das Duell zwischen den Profis des 1. FC Köln und des FC Schalke an.