RL West: 1. FC Bocholt hat Windmüller-Ersatz gefunden

Der Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt hat den gesuchten Ersatz für den verletzten Gino Windmüller gefunden. Er kommt vom letztjährigen Absteiger Bonner SC.

Wegen eines Sehnenrisses im Fuß, der operiert werden musste, fällt Bocholts Innenverteidiger Gino Windmüller monatelang aus. Nun haben die Verantwortlichen des 1. FC Bocholt reagiert und einen Ersatzmann für den ehemaligen RWE-Spieler gefunden: Leander Goralski vom Bonner SC wird ab sofort am Hünting spielen.

„Nach der Verletzung von Gino Windmüller haben wir Ausschau nach einem rechten Innenverteidiger gehalten, der einen guten Spielaufbau und eine gute Präsenz hat. Wir freuen uns, dass wir ihn in Leander Goralski gefunden haben“, sagt Bocholts Sportlicher Leiter Marcus John über den aktuellen Neuerwerb. „Er ist nicht nur sehr erfahren, sondern passt auch charakterlich hervorragend in unser Team.“

Goralski kommt mit der Erfahrung von 211 Regionalliga-Spielen zur Elf von Cheftrainer Jan Winking. In seiner Karriere hat er vor seiner Zeit beim Bonner SC auch schon für Rot-Weiß Oberhausen, Viktoria Köln und die U23 von Fortuna Düsseldorf gespielt. Bei den Landeshauptstädtern hatte er auch in der Jugend schon gespielt. Für Bonn absolvierte er in der vergangenen Saison 34 Spiele.

„Leander bringt alles mit, was ein Regionalliga-Innenverteidiger braucht. Er hat eine super Größe, eine gute Zweikampfführung und spielt einen sehr sauberen Ball“, erklärt Winking die Vorzüge Goralskis. „In seinem gesamten Spiel hat er eine tolle Präsenz. Deswegen ist er genau der richtige Mann, der uns noch gefehlt hat.“

Der 28-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag und erhält bei den Bocholtern die Rückennummer 26. Ob er schon am Samstagmittag beim Heimspiel gegen seinen Ex-Klub, Fortuna Düsseldorf II, spielberechtigt sei, ist noch offen. Er selbst freut sich bereits auf die neue Herausforderung. Goralski: „Nach dem sehr guten Gespräch mit den Verantwortlichen und dem ersten Eindruck von der Mannschaft war schnell klar, dass ich zusammen mit dem 1. FC Bocholt die gemeinsamen Ziele angehen will.“