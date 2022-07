Preußen Münster: Seit 14 Spielen ungeschlagen - "Härtefälle" vor Wiedenbrück-Spiel

Preußen Münster muss am zweiten Regionalliga-Spieltag nach Wiedenbrück. Dort setzte es zuletzt ein schmerzhaftes 0:0 mit Folgen.

Ligaübergreifend ist der SC Preußen Münster in der Regionalliga West seit 14 Spielen ungeschlagen. Auch der Auftakt in die neue Spielzeit gelang - der Aufsteiger SG Wattenscheid konnte mit 4:1 geschlagen werden.

Nun steht die erste Auswärtspartie für den SCP an - es geht zum SC Wiedenbrück. Und an das letzte Gastspiel dort haben die Münsteraner keine gute Erinnerung. Denn durch das 0:0 zwei Spieltage vor dem Ende der letzten Saison verlor man die Tabellenspitze an den späteren Aufsteiger Rot-Weiss Essen.

Was letzte Saison war, war letzte Saison. Wir fahren dort ohne alte Emotionen hin Sascha Hildmann

Nun geht es erneut nach Wiedenbrück und SCP-Trainer Sascha Hildmann betont: "Wiedenbrück spielt sehr kompakt und ist im Zentrum gut organisiert. Was letzte Saison war, war letzte Saison. Wir fahren dort ohne alte Emotionen hin und werden ganz sauber arbeiten."

Wobei die Preußen erneut der Favorit sein werden gegen eine Mannschaft, die immer für eine Überraschung gut ist. Am ersten Spieltag gewann der SCW bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Hildmann bleibt allerdings gelassen, denn seine Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck, was auch die Begegnung gegen Wattenscheid unterstrich, als man ein 0:1 drehen konnte. "Die Reaktion auf das Gegentor war richtig gut. Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt Angst, dass wir das Spiel verlieren. Wir waren zu Beginn des Spiels aber fast zu motiviert, das wollen wir besser machen."

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen, wie er erklärt: "Es sind auch alle Jungs fit, auch Thorben Deters. Das Trainingsniveau der Mannschaft ist sehr gut aktuell. Das macht es einem Trainer bei der Aufstellung und der Kaderzusammenstellung nicht einfach, aber ich habe es lieber so als andersherum. Es wird auch Härtefälle für uns geben - auch, weil wir immer vier U23-Spieler im Kader haben müssen."